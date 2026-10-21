Rue Nord Ovest: una piacevole sosta all’ombra del maestoso Forte di Bard

BARD (peb) A Bard, ai piedi della sua imponente fortezza e lungo la suggestiva via del borgo, Rue Nord Ovest si presenta come una scoperta interessante per chi ama andare alla ricerca di indirizzi capaci di coniugare accoglienza e territorio. A inaugurarlo nello scorso mese di luglio è stata Patrizia Limonet, con un passato nel settore della ristorazione grazie alla precedente gestione di due rifugi a Champorcher.

«Sono molto legata alle montagne della Valle d’Aosta e al territorio e così, quando è stato pubblicato il bando comunale per la gestione di questo locale, ho deciso di partecipare, visto che vivo proprio a Bard ormai da due anni. – racconta la titolare Patrizia Limonet – Il nome richiama sì l’ingresso della Valle, a nord ovest, ma anche una via di arrampicata che si chiama Passaggio a Nord Ovest, che ho percorso anni fa.»

Il locale si trova all’interno della Casa della Meridiana, che prende il nome dai grandi orologi solari, dipinti nella zona più alta sia della facciata meridionale sia di quella orientale del fabbricato, che è molto caratteristico e suggestivo. E tipica è anche l’offerta gastronomica di Patrizia Limonet, che punta a valorizzare i migliori prodotti locali, anche di piccoli produttori.

«Propongo panini, focacce e crêpes farciti con ingredienti del territorio, dalla Fontina al prosciutto crudo o cotto. – prosegue la titolare – Poi taglieri valdostani, aperitivi e, sul fronte dolce, torte, biscotti e crostate firmati Chappoz. È imperdibile l’affogato con gelato e cioccolata calda! Novità per l’inverno sarà l’inaugurazione di una piccola bottega dove poter acquistare prodotti di artigianato ma anche abbigliamento tecnico sportivo.»

Il piacere di fermarsi a Rue Nord Ovest si intreccerà anche con la vita del paese, grazie alla prossima organizzazione di eventi. «Vorrei proporne con racconti di avventure vissute da alpinisti e poi incontri con artisti della zona, tra cui pittori, scultori e musicisti, un invito a rallentare e a prendersi il proprio tempo per riscoprire il valore delle piccole esperienze» sottolinea Patrizia Limonet.

Rue Nord Ovest si candida così a diventare un nuovo punto di riferimento nel borgo di Bard, un locale in cui l’atmosfera del luogo, l’ospitalità e l’attenzione alla qualità concorrono a rendere speciale una sosta.

Rue Nord Ovest è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 22; chiuso il martedì e il mercoledì. Per maggiori informazioni e prenotazioni tutti gli interessati possono contattare il numero 333 9027336.

Arabella Pezza