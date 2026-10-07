Take Off a Saint-Christophe: locale sfizioso che guarda alle esigenze delle famiglie

SAINT-CHRISTOPHE (peb) Take Off, a Saint-Christophe, nasce da un’idea di convivialità: si tratta di una pizzeria-ristorante pensata per accogliere le famiglie e, soprattutto, per dare ai bambini uno spazio tutto loro.

Il locale si trova in località Grand Chemin, negli spazi dell’ex “Grande Luna”. Il cuore del progetto è proprio l’area giochi interna, che occupa circa 150 metri quadrati.

Un ambiente ampio e separato dalla sala, concepito per permettere ai più piccoli di giocare e muoversi mentre i genitori rimangono al tavolo.

«Con mia moglie Carlotta Crocitti siamo anche titolari di Hamerica’s in centro ad Aosta e lo scorso gennaio abbiamo deciso di inaugurare questo locale perché siamo genitori di Mya, che ha 5 anni e con la quale faticavamo a trovare il locale giusto da frequentare in famiglia. – racconta il titolare Quinto Rizzotto – L’idea è che qui i bambini possono giocare mentre i genitori li controllano, così da condividere il piacere di un pranzo o di una cena insieme. Inoltre, abbiamo pensato a un menu di qualità e con ingredienti selezionati, in grado di soddisfare tutta la famiglia».

L’area è pensata per bambini fino ai 12 anni e comprende diverse possibilità di gioco, tra cui scivoli, costruzioni, palloni e air hockey e l’organizzazione degli spazi permette ai genitori di mantenere il contatto visivo con i bambini.

Ma la dimensione dedicata ai più piccoli non si limita però alla cena: infatti, Take Off propone anche merende pomeridiane, feste di compleanno e pizzate, con menu fisso e opzioni dedicate esclusivamente agli ospiti più piccoli.

Tra le specialità, sicuramente la pizza, che viene preparata con un impasto a lievitazione naturale di 36 ore ed è disponibile anche senza glutine su richiesta. Tra le nuove pizze gourmet la Mediterranea, con fior di latte, pomodori secchi, prosciutto crudo e stracciatella di burrata, e l’Autunno, con fior di latte, crema di zucca, salsiccia, Taleggio e noci.

Sul fronte gastronomico, Take Off propone antipasti e sfizi (taglieri, crocchette, nuggets e mozzarella in carrozza), primi piatti della tradizione italiana come lasagne, cacio e pepe, carbonara e, novità, scialatello ai frutti di mare e paccheri con pistacchio e burrata; insalatone e piatti di mare e di terra, come la tagliata di manzo su letto di rucola e grana.

Per le merende non mancano crêpes alla Nutella, donuts, ciambelle e gelato soft con topping a scelta tra caramello, cioccolato, frutti di bosco e frutta secca.

Interessante, dal lunedì al venerdì, la formula “menu pranzo” con una scelta tra tre primi, tre secondi, due contorni, acqua e caffè a un prezzo fisso molto vantaggioso.

Take Off è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23.30. Per maggiori informazioni e prenotazioni gli interessati possono contattare il numero 351 3748926.

Arabella Pezza