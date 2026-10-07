Domani, domenica 4, al Parco Puchoz di Aosta gran finale del DonoDay

AOSTA (zgn) Affrontare bendati un percorso a gimkana guidati dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, imparare come far salire correttamente una persona in carrozzina su un pulmino, mettere alla prova le proprie conoscenze sulla raccolta differenziata trovando il posto giusto per ogni rifiuto o scoprire, insieme alla Caritas, come vengono selezionati gli abiti donati.

Sono solo alcune delle prove con cui 25 organizzazioni di volontariato valdostane coinvolgeranno famiglie, bambini e adulti domani, domenica 4 ottobre, dalle 10.30 alle 17.30, al Parco Puchoz di Aosta, per la grande giornata conclusiva del DonoDay VDA 2026 che si celebra ogni anno il 4 ottobre, Giorno del Dono a livello nazionale.

L’idea alla base della giornata e dell’iniziativa intitolata “Fai il giro del Dono” è quella di far conoscere il volontariato facendolo sperimentare: non semplicemente stand da visitare, quindi, ma tante occasioni per mettersi alla prova, giocare, imparare qualcosa di nuovo e incontrare da vicino le associazioni e le persone che ogni giorno si impegnano sul territorio.

Ad accompagnare ciascun partecipante sarà il PassaDONO, un vero e proprio “passaporto del Dono”. Per ogni prova superata si riceverà un bollino e l’obiettivo sarà raccoglierne il maggior numero possibile passando da un’associazione all’altra per conquistare i gadget in palio.

«Con il DonoDay quest’anno abbiamo voluto creare un’occasione in cui il volontariato non si racconta soltanto, ma si può incontrare e sperimentare concretamente. – sottolinea Claudio Latino, presidente del Csv Valle d’Aosta – Le 25 associazioni che hanno scelto di mettersi in gioco rappresentano mondi molto diversi tra loro e ci permetteranno di mostrare quante forme può assumere il dono: dedicare il proprio tempo, accompagnare una persona, prendersi cura dell’ambiente, mettere a disposizione una competenza o semplicemente prestare attenzione a chi ci sta accanto. Abbiamo pensato soprattutto alle famiglie e ai più giovani, perché attraverso un gioco o una prova si può scoprire qualcosa che magari non si conosce e, soprattutto, incontrare le persone che ogni giorno fanno vivere il volontariato nella nostra regione. Il PassaDONO vuole essere proprio questo: un invito a fare il giro del dono e a scoprire che ciascuno può trovare il proprio modo di partecipare alla vita della comunità».

Durante tutta la giornata sarà presente uno stand gastronomico a cura del Comitato regionale UnpliI Pro Loco Valle d’Aosta, mentre Radio Proposta inBlu seguirà e racconterà in diretta i protagonisti e quanto accade al Parco Puchoz.

Concluso il percorso al Puchoz, il DonoDay continuerà alle 18 negli spazi di Plus, in viale Garibaldi ad Aosta, con una proposta dedicata al cinema.

Per l’occasione sarà presentato un programma speciale all’interno della rassegna “Le Notti d’Oro”, curata dall’Accademia del Cinema Italiano e dall’Académie du Cinéma Française e portata in Valle d’Aosta da Aiace Valle d’Aosta.

Il pubblico potrà assistere a una selezione dei migliori cortometraggi internazionali dell’anno, vincitori di alcuni dei più prestigiosi premi cinematografici di tutto il mondo e scelti, per questo appuntamento speciale, perché legati alla tematica del dono.

Le associazioni protagoniste della giornata di domenica

A rendere possibile il grande percorso del PassaDONO saranno le tante realtà del territorio che hanno scelto di partecipare attivamente alla giornata, ciascuna portando una prova, un gioco o un’esperienza legata alla propria attività.

Saranno presenti Agesci, Aiace, Aism. Auser, Avapa, Avis Comunale Aosta, Avs Grand Paradis, Caritas, Clan Arpenax, Fiab à Velo Aosta, Fidas, L’Albero di Zaccheo, Legambiente, Missione Sorriso, Tamtando, Uniendo Raices, Valle Virtuosa, Aosta Iacta Est – GiocAosta, Viola, Avp/Disval, Unione Italiana Ciechi e Ipovedent, La Petite Ferme du Bonheur e il Comitato regionale Unpli Pro Loco Valle d’Aosta.

Una presenza molto eterogenea, che permetterà di incontrare nello stesso luogo esperienze legate alla solidarietà, alla disabilità e all’inclusione, alla salute, all’ambiente, alla mobilità, alla cultura, al gioco e alla partecipazione, mostrando concretamente le tante forme che può assumere il dono.