Carta solidale acquisti “Dedicata a te” per oltre trecento famiglie: pubblicato l’elenco dei beneficiari

AOSTA (zgn) E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Aosta l’elenco dei beneficiari del 2026 della Carta solidale acquisti “Dedicata a te”, carta di pagamento elettronica concessa in modo automatico e senza necessità di presentare domanda a famiglie in possesso di determinati requisiti per acquisti di beni alimentari da effettuare nei supermercati o negozi convenzionati. I beneficiari, informati dal Comune tramite lettera, potranno ritirare la carta nominativa e prepagata in qualsiasi ufficio postale. La carta ha validità per il biennio 2026-2027 viene rilasciata da Poste Italiane e rientra tra gli aiuti previsti dalla Legge di Bilancio 2025. Bisogna prestare attenzione alle scadenze: mercoledì scorso, 4 novembre, sono stati accreditati i primi 500 euro, mercoledì 16 dicembre sarà la data ultima per effettuare almeno un acquisto, pena il blocco della carta, nell’aprile 2027 è prevista la seconda ricarica da 500 euro, domenica 10 ottobre 2027 sarà l’ultimo giorno per spendere tutte le somme accreditate. Per ritirare la carta è sufficiente presentare la comunicazione ricevuta dal Comune che, oltre alle istruzioni per entrarne in possesso, contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata. Nel Comune di Aosta sono state erogate 330 carte solidali ad altrettanti nuclei famigliari con almeno 3 componenti in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto: iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (anagrafe comunale) nel Comune di Aosta e titolarità di una certificazione Isee in corso di validità con indicatore non superiore a 15mila euro annui. Il contributo non spetta ai nuclei già percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l’Impiego – Naspi e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – Dis-Coll, Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni e qualsiasi differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.