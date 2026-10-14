VIPPOMETRO 10/10/2026

ZOE MOSCA BARBERIS
A soli 15 anni Zoe Mosca Barberis, pattinatrice dello Skating Club Courmayeur, ha rappresentato l’Italia nell’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo Junior, disputata a Danzica, in Polonia, prima della Finale. Dopo la convocazione a sorpresa di sabato scorso, la vice campionessa italiana Junior in carica si è esibita giovedì 8 e ieri, venerdì 9. Nonostante la grande emozione, Zoe Mosca Barberis ha affrontato brillantemente uno degli appuntamenti più prestigiosi del pattinaggio artistico mondiale. Insomma, non è esagerato dire che è nata una stella. Perciò Zoe Mosca Barberis, la più giovane atleta italiana impegnata nel circuito in questa stagione, volteggia anche sul ghiaccio del nostro Vippometro in rialzo.
MAURO LUCIANAZ
Il Comune di Arvier è finito nel mirino del Garante per la protezione dei dati personali. La vicenda nasce da una telecamera di videosorveglianza che riprendeva anche la facciata dell’abitazione di una residente. E’ stata quest’ultima a fare la segnalazione. La circostanza è stata ritenuta un'ingerenza sproporzionata nella sfera privata della donna. Così l'Ufficio del Garante, oltre a una multa di 4mila euro, ha disposto che l'Amministrazione effettui una ricognizione di tutte le telecamere di videosorveglianza presenti sul proprio territorio, per evitare il ripetersi di casi analoghi. Il Comune di Arvier ha provveduto a rimuovere le criticità, ma al sindaco Mauro Lucianaz tocca fare da parafulmine per questo curioso incidente di percorso e viene filmato dal nostro Vippometro in ribasso.