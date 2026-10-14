VIPPOMETRO 10/10/2026

A soli 15 anni Zoe Mosca Barberis, pattinatrice dello Skating Club Courmayeur, ha rappresentato l’Italia nell’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo Junior, disputata a Danzica, in Polonia, prima della Finale. Dopo la convocazione a sorpresa di sabato scorso, la vice campionessa italiana Junior in carica si è esibita giovedì 8 e ieri, venerdì 9. Nonostante la grande emozione, Zoe Mosca Barberis ha affrontato brillantemente uno degli appuntamenti più prestigiosi del pattinaggio artistico mondiale. Insomma, non è esagerato dire che è nata una stella. Perciò Zoe Mosca Barberis, la più giovane atleta italiana impegnata nel circuito in questa stagione, volteggia anche sul ghiaccio del nostro Vippometro in rialzo.