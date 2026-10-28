Hervé Mus e quella vitella regalata dallo zio Luigi che è diventata una reina

TORGNON (qdn) Hervé Mus di Torgnon ha 18 anni compiuti nello scorso mese di luglio. E’ figlio di Elso, che ha già qualificato a suo nome bovine alla finale regionale (l’ultima è stata Belva, nel 2013). Questa volta, però, tocca a lui.

«Tiky si è qualificata vincendo il concorso di Valtournenche in prima categoria. – sottolinea Hervé Mus, che ha finito il suo percorso di studi all’Institut Agricole Régional e ora lavora nell’azienda agricola di famiglia (con papà Elso, mamma Donatella Pinet e la sorella più giovane Engy) a Champagnod di Torgnon che conta 35 vacche da latte e una ventina tra manzi e vitelli – Fin da piccolo sono appassionato di reines. Mio papà avrebbe voluto mettere via le “nere” ma la mia passione lo ha convinto a tenerne qualcuna in più. Tiky me l’ha regalata mio zio Luigi Mus: siamo andati a prenderla da Joel Follin di Antey-Saint-André quando era ancora vitella. La mamma è Caprice e la nonna, da parte di toro, è la mitica Tiky di Ymac Frassy. Ha passato l’estate all’alpeggio Lo Cret di Torgnon e sta bene. Lei combatte molto di corna, non si fa prendere a tradimento».

Speranze per la finale? «Non ci penso neanche. E’ già bello essere lì! Non lo realizzo ancora…».