La finale regionale infiamma la Croix-Noire. Sono 170 le bovine che domenica si sfideranno per conquistare i 3 bosquet della 69esima edizione del Concours delle batailles de reines

AOSTA (qdn) L’arena Croix-Noire di Aosta ospita il più bel fine settimana di festa dell’allevamento valdostano. Domani, domenica 25 ottobre, 170 bovine si sfideranno per conquistare i 3 bosquet della 69esima finale regionale delle batailles de reines. L’apoteosi di una stagione che – dopo gli anni difficili del Covid, della bluetongue e della dermatite – si è finalmente svolta in modo regolare con 15 eliminatorie caratterizzate da grande spettacolo e organizzate quest’anno anche in luoghi inediti, come quelle della Fehta dou Lar ad Arnad e di Ayas, due scommesse vinte da parte dell’Association Amis des Batailles de Reines guidata dal presidente Roberto Bonin. Domenica due regine regionali saranno presenti per difendere il titolo: la due volte reina des reines Suisse di Ymac Frassy e Christopher Letey e la leggendaria Farchetta di Lorenzo Rosset, reduce da 4 successi consecutivi in terza categoria, alla caccia del quinto titolo: sarebbe un record assoluto. Purtroppo non potrà invece essere presente la regina uscente di seconda categoria Berlin di Simon e Julien Charbonnier.

Il programma dei 2 giorni

Un gustoso antipasto va in scena già oggi, sabato 24 ottobre: dalle 12.30 si disputano i 3 “Combats du samedi” ovvero il settimo Combat du Deuxième Veau (con 27 partecipanti e la cui vincitrice avrà un posto garantito per la finale regionale del 2027, come accade quest’anno a Palmyre di Nello Girod, vincitrice del Deuxième Veau nel 2025, che scenderà in arena domenica con il numero 2), il secondo Combat du Premier Veau (con 44 bovine, che quest’anno è associato all’Interregionale e che vede, per motivi sanitari legati alla vaccinazione per la dermatite, un solo capo piemontese – Mouteila di Roberto Laurenzio -, con la speranza di ripartire a pieno regime con la sfida interregionale nel 2027) e il secondo Combat des Communautés de Montagne, con 32 iscritte. L’arrivo degli animali è previsto dalle 8.30 alle 10.30.

Domani, domenica, sarà invece il grande giorno della finale regionale: dalle 8 alle 10 si terranno le operazioni di pesatura degli animali mentre alle 11 prenderanno il via i combattimenti, che riprenderanno poi alle 13.30 dopo la pausa per il pranzo. La premiazione è attesa nella prima serata.

Sia sabato che domenica sono previsti un servizio di ristorazione a pranzo e a cena e una serata danzante (sabato con Erik e Le Poudzo Valdotèn, domenica con Marco Picchiottino), per accompagnare il pubblico nel fine settimana di festa anche oltre le sfide nell’arena.

I biglietti

Il costo del biglietto di accesso per la giornata di sabato ammonta a 10 euro, per quella di domenica a 20 euro.

L’ingresso è gratuito per i minorenni e per le persone disabili e i loro accompagnatori.

E’ anche possibile riservare il proprio biglietto in prevendita online (www.enjoyevents.it/eventi/batailles-de-reines-2026/) oppure di persona all’agenzia viaggi Nuovo Mondo di Aosta.

Naturalmente si può acquistare il ticket anche direttamente alle casse dell’arena Croix-Noire.

Radio, tv e web

Radioproposta Aosta trasmette in diretta dall’arena con cronaca dei combattimenti in patois e interviste sia nella stalla per raccogliere le sensazioni “a caldo” tra gli allevatori sia sugli spalti tra gli spettatori; l’appuntamento è oggi, sabato, dalle 14 fino alla conclusione e domani, domenica, dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 fino alla fine.

I combats saranno trasmessi in differita sul canale YouTube “Batailles Reines Live”.

RaiVdA darà ampio spazio all’evento nei telegiornali di oggi e domani, sabato e domenica. Inoltre la Struttura Programmi sarà in onda in diretta dall’arena domenica dalle 9.55 circa fino alle 11.05 con “Bonjour Bataille!”, programma curato da Katia Berruquier con François Domaine e Livio Munier che proporranno diversi ritratti di allevatori in Valle d’Aosta e oltralpe e documenti d’archivio.