29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

Abbonati
Agricoltura

Batailles de Reines In terza categoria Farchetta punta al record assoluto di 5 vittorie consecutive. Oggi, sabato, i Combats du Premier Veau, du Deuxième Veau e des Communautés de Montagnes

La finale regionale infiamma la Croix-Noire. Sono 170 le bovine che domenica si sfideranno per conquistare i 3 bosquet della 69esima edizione del Concours delle batailles de reines

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Suisse (a destra con il numero 1) impegnata nella semifinale 2025 contro Bufera dei Frères Arvat
Suisse (a destra con il numero 1) impegnata nella semifinale 2025 contro Bufera dei Frères Arvat
3 minuti di lettura

AOSTA (qdn) L’arena Croix-Noire di Aosta ospita il più bel fine settimana di festa dell’allevamento valdostano. Domani, domenica 25 ottobre, 170 bovine si sfideranno per conquistare i 3 bosquet della 69esima finale regionale delle batailles de reines. L’apoteosi di una stagione che – dopo gli anni difficili del Covid, della bluetongue e della dermatite – si è finalmente svolta in modo regolare con 15 eliminatorie caratterizzate da grande spettacolo e organizzate quest’anno anche in luoghi inediti, come quelle della Fehta dou Lar ad Arnad e di Ayas, due scommesse vinte da parte dell’Association Amis des Batailles de Reines guidata dal presidente Roberto Bonin. Domenica due regine regionali saranno presenti per difendere il titolo: la due volte reina des reines Suisse di Ymac Frassy e Christopher Letey e la leggendaria Farchetta di Lorenzo Rosset, reduce da 4 successi consecutivi in terza categoria, alla caccia del quinto titolo: sarebbe un record assoluto. Purtroppo non potrà invece essere presente la regina uscente di seconda categoria Berlin di Simon e Julien Charbonnier.

Il programma dei 2 giorni

Un gustoso antipasto va in scena già oggi, sabato 24 ottobre: dalle 12.30 si disputano i 3 “Combats du samedi” ovvero il settimo Combat du Deuxième Veau (con 27 partecipanti e la cui vincitrice avrà un posto garantito per la finale regionale del 2027, come accade quest’anno a Palmyre di Nello Girod, vincitrice del Deuxième Veau nel 2025, che scenderà in arena domenica con il numero 2), il secondo Combat du Premier Veau (con 44 bovine, che quest’anno è associato all’Interregionale e che vede, per motivi sanitari legati alla vaccinazione per la dermatite, un solo capo piemontese – Mouteila di Roberto Laurenzio -, con la speranza di ripartire a pieno regime con la sfida interregionale nel 2027) e il secondo Combat des Communautés de Montagne, con 32 iscritte. L’arrivo degli animali è previsto dalle 8.30 alle 10.30.

Domani, domenica, sarà invece il grande giorno della finale regionale: dalle 8 alle 10 si terranno le operazioni di pesatura degli animali mentre alle 11 prenderanno il via i combattimenti, che riprenderanno poi alle 13.30 dopo la pausa per il pranzo. La premiazione è attesa nella prima serata.

Sia sabato che domenica sono previsti un servizio di ristorazione a pranzo e a cena e una serata danzante (sabato con Erik e Le Poudzo Valdotèn, domenica con Marco Picchiottino), per accompagnare il pubblico nel fine settimana di festa anche oltre le sfide nell’arena.

I biglietti

Il costo del biglietto di accesso per la giornata di sabato ammonta a 10 euro, per quella di domenica a 20 euro.

L’ingresso è gratuito per i minorenni e per le persone disabili e i loro accompagnatori.

E’ anche possibile riservare il proprio biglietto in prevendita online (www.enjoyevents.it/eventi/batailles-de-reines-2026/) oppure di persona all’agenzia viaggi Nuovo Mondo di Aosta.

Naturalmente si può acquistare il ticket anche direttamente alle casse dell’arena Croix-Noire.

Radio, tv e web

Radioproposta Aosta trasmette in diretta dall’arena con cronaca dei combattimenti in patois e interviste sia nella stalla per raccogliere le sensazioni “a caldo” tra gli allevatori sia sugli spalti tra gli spettatori; l’appuntamento è oggi, sabato, dalle 14 fino alla conclusione e domani, domenica, dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 fino alla fine.

I combats saranno trasmessi in differita sul canale YouTube “Batailles Reines Live”.

RaiVdA darà ampio spazio all’evento nei telegiornali di oggi e domani, sabato e domenica. Inoltre la Struttura Programmi sarà in onda in diretta dall’arena domenica dalle 9.55 circa fino alle 11.05 con “Bonjour Bataille!”, programma curato da Katia Berruquier con François Domaine e Livio Munier che proporranno diversi ritratti di allevatori in Valle d’Aosta e oltralpe e documenti d’archivio.

Leggi anche