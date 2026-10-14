COURMAYEUR (fci) Anna Torretta, alpinista di grande esperienza, ha pubblicato sui canali social il suo «bilancio dell’estate 2026 sul Monte Bianco». Le descrizioni evidenziano una volta di più la fragilità degli ambienti d’alta quota con temperature che si fanno via via più calde.

Il post di Anna Torretta: «Pozze d’acqua sul ghiacciaio a 3400 metri sul Colle del Gigante, crolli continui sotto il Dente del Gigante, sparite le terminali perché i pendii al di sopra si sono fusi, il limite della neve perenne è risalito di centinaia di metri. È il mio bilancio dell’estate 2026 sul Monte Bianco.

Da guida alpina, questi cambiamenti li vedo e li devo affrontare: un passaggio che conoscevo non c’è più, un itinerario va ripensato, una salita a volte va lasciata perdere.

Ma mi colpisce anche quello che stiamo perdendo. La neve, il ghiaccio, i luoghi nei quali ho imparato a muovermi e che vorrei far conoscere alle mie figlie.

Il cambiamento climatico, quassù, lo abbiamo sotto i piedi. Tutto l’anno».