Les Amis de Saint Brice compiono 50 anni e restano in regia alla Patronale di Avise

AVISE (fci) Festeggia 50 anni l’associazione Les Amis de Saint Brice, che tradizionalmente si occupa di organizzare la festa patronale di Avise, San Brizio. Cinquant’anni fa un gruppo di amici si ritrovava con l’intenzione di organizzare la festa patronale del paese, Avise. Presto, il gruppo fu creato, con delle regole dal sapore antico: solo uomini per un massimo di ventuno aderenti e un presidente che cambia ogni anno. Così nacque l’associazione Les Amis de Saint Brice che ancora oggi allestisce la festa patronale di San Brizio ad Avise. Il primo presidente, e tra i principali promotori della nascita dell’associazione, fu Albino Vallet. Ora la guida del gruppo è affidata a Beppe Scarfone, coadiuvato, nel ruolo di segretario dall’ex presidente Mathieu Champrétavy. Venerdì prossimo, 13 novembre, a partire dalle 20.30, si terrà una serata dedicata agli appassionati delle carte con i tornei di belote e scala 40. Domenica 15 novembre sarà l’enogastronomia a farla da padrona con il tradizionale pranzo sociale della comunità, un appuntamento che riunisce i residenti di Avise, chi vi è legato e tutte le persone che nel tempo si sono trasferite altrove, offrendo loro l’occasione ideale per rinsaldare il legame con il paese d’origine. La ricetta di una festa patronale capace di resistere negli anni sta forse proprio nella volontà di includere tutti, non solo a parole ma con azioni concrete: alla festa di Saint-Brice, infatti, i bimbi dell’asilo saranno ospiti della comunità e i bambini delle elementari usufruiranno di un pranzo a prezzo ridotto. Dietro ai fornelli e tra i tavoli saranno, come sempre, i volontari de Les Amis de Saint Brice mentre per intrattenere gli ospiti verranno proposti giochi con premi in palio.