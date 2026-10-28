Aosta, via libera alla variazione al Bilancio di previsione

AOSTA (zgn) La mattina di lunedì scorso, 19 ottobre, la Quarta Commissione consiliare ha esaminato la variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Aosta. La modifica aggiorna la programmazione finanziaria e il Documento unico di programmazione e comprende la ratifica dei provvedimenti urgenti relativi alla sicurezza urbana e alla continuità dello Stadio del Ghiaccio. La manovra attiva oltre 4,5 milioni di euro di trasferimenti regionali nel triennio e rialloca circa 928mila euro già disponibili verso interventi concretamente realizzabili. Le risorse saranno destinate alla manutenzione di edifici pubblici, scuole, viabilità, parchi e impianti sportivi, oltre che al completamento delle opere PNRR nel Quartiere Dora, al Centro del Riuso, ai parcheggi di Excenex e Borgnalle, alla mobilità alla stazione ferroviaria e agli interventi sulla rete irrigua. «Questa variazione dimostra che il bilancio non è una fotografia immobile, ma uno strumento di governo. – sottolinea il sindaco Raffaele Rocco – Abbiamo verificato le effettive necessità dei capitoli, recuperato economie, corretto le previsioni non più attuali e rimesso in circolo risorse che rischiavano di rimanere ferme. La solidità dei conti deve tradursi in opere concluse, servizi più efficienti e risposte concrete ai cittadini, mantenendo però integri gli equilibri finanziari». La variazione consolida, inoltre, le risorse per la scuola, gli anziani e i servizi sociali e garantisce la continuità dello Stadio del Ghiaccio attraverso l’acquisto del gruppo frigorifero, ritenuto economicamente più vantaggioso rispetto alla prosecuzione del noleggio. La Commissione consiliare ha approvato la modifica con 4 voti favorevoli e l’astensione della consigliera di opposizione Sylvie Spirli. Il documento sarà votato nel prossimo Consiglio convocato martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 settembre dalle 9 alle 19.30.