A Villa Brezzi la festa della Sezione Valdostana dell’Ana

AOSTA (zgn) Per il secondo anno consecutivo, sabato scorso, 10 ottobre, il Consiglio direttivo della Sezione Valdostana dell’Associazione Nazionale Alpini, presieduta da Carlo Bionaz, ha voluto organizzare una festa nella sua sede, ovvero Villa Brezzi in corso Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta. La giornata è iniziata con l’alzabandiera, la deposizione di una corona per ricordare gli alpini “andati avanti” e la Santa Messa. In seguito il presidente Carlo Bionaz e il suo vice Albert Joseph Betemps hanno consegnato un riconoscimento a tutti coloro che si sono distinti per aver lavorato attivamente, negli anni, occupandosi della manutenzione di Villa Brezzi e mantenendo in ordine la sua area verde. I riconoscimenti sono stati dati ai seguenti alpini del Gruppo di Bionaz: Ennio Blanc, Giorgio Compagnoni, Massimo Cortese, Attilio Gaspari, Angelo Giandolini, Gildo Junod, Alfonso Moretto, Loredano Papini, Lucio Pavan, Alfonso Sagaria, Gianmario Trussardi, Gino Venneri e Alfredo Andriolo (aggregato). La giornata si è conclusa con un pranzo in amicizia preparato dagli alpini di Saint-Christophe e Bionaz.