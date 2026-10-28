Conclusi i raduni del gruppo Engine Family

AOSTA (zgn) Domenica 11 ottobre si è concluso il calendario dei raduni del gruppo di appassionati di motori Engine Family, fondato nel 2018 dall’aostano fondato da Christian D’Amico che ne è il referente. L’ultimo appuntamento ha visto la presenza di più di 60 automobili di tutti i tipi e di 120 persone, arrivate anche da fuori regione, che dopo la colazione al Bar Ristorante La Torre a Brissogne hanno fatto tappa al Bar Euro a Charvensod per l’aperitivo e poi pranzato al Ristorante La Pineta a Ozein di Aymavilles. «Quest’anno abbiamo organizzato 7 raduni – riferisce Cristian D’Amico – e tutti hanno ottenuto un ottimo riscontro». Il prossimo appuntamento proposto da Engine Family sarà l’Halloween party sabato 31 ottobre, con inizio alle 20, con il menu adulti a 30 euro e quello per bambini a 15 euro. La serata verrà animata dalla musica del Dj Ciccio ed è prevista un’esposizione di automobili elaborate in versione tuning sul piazzale antistante il locale. Informazioni e prenotazioni telefonando al numero 339 2876395.