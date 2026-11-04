Michele Impieri e la Dolce Vita: primo acuto

AOSTA (fc2) Prima tappa lunedì scorso, 26 ottobre, al Motor Café di via Chambery ad Aosta delle 9 gare di selezione del torneo a squadre di belote con 40 protagonisti e 10 riserve in 10 squadre da 56 giocatori. A livello individuale i migliori sono stati Michele Impieri seguito da Dario Talarico e Sergio Cabraz.

In testa con 3 punti la squadra Dolce Vita formata da (Siro Vierin, Michele Impieri, Dario Talarico, Sergio Cabraz e Diego Armand) con 3 vittorie seguito a 1 punto da 8 squadre guidate da I Delfini e Real Madrink.

Lunedì prossimo, 2 novembre, alle 20.45 al Motor Café seconda tappa del girone all’italiana con la Dolce Vita che affronta la Belote United.