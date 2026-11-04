St-Martin: patronale con mercatino, castagnata ed eventi al MegaMuseo

AOSTA (zgn) Ad Aosta torna la festa patronale di Saint-Martin-de-Corléans. La 48esima edizione è in programma da sabato prossimo, 7 novembre, a mercoledì 11 novembre L’organizzazione è del Comité di Soque de Sen Marteun et Tsesallet, in collaborazione con La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans, i Vigili del Fuoco Volontari, il Gruppo Ana di Saint-Martin e il Comune di Aosta. Il programma si aprirà sabato 7 novembre, alle 16.30, al Megamuseo di Aosta con “Vezeutta eun patoué”, visita guidata in francoprovenzale del museo condotta da Felicity Roulet. La tariffa è di 3 euro con prenotazione obbligatoria. Domenica 8 novembre il Megamuseo ospiterà alle 11 una seconda visita guidata con la stessa formula e alle 16 l’attività per famiglie “Suoni e parole megalitiche – percorso musicale”, reading performativo con l’attrice e musicista Solidea Podda. La tariffa è di 5 euro intero con possibilità di pacchetto famiglia e prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio, alle 14.30 in piazza Bruno Salvadori, è previsto il momento centrale della manifestazione “Eun dzor de martzà e de fëta avoué cice de Sen Marteun”, con il mercatino, la tradizionale castagnata e lo spettacolo folkloristico e musicale a cui partecipano La Clicca, il Coro Sant’Orso e la Corale Les Hirondelles. Mercoledì 11 novembre, giorno della festa patronale di Saint-Martin, alle 10 è in programma la Santa Messa. Alle 11, nel piazzale della chiesetta, si tiene la tradizionale enchère. Alle 12.45, nel Ristorante L’Ancien Braconnier di Sarre, con servizio catering, sarà la volta del pranzo comunitario. La prenotazione per il pranzo è obbligatoria entro venerdì 6 novembre al tabacchino di Saint-Martin con versamento di una caparra di 10 euro. Per informazioni si può telefonare ai numeri 320 0766054, 347 7366175 e 329 1632031. La giornata si chiuderà alle 18 al Megamuseo con la performance musicale “Racines”, incontro dedicato alle radici, alle origini e all’identità del territorio con il gruppo folkloristico La Clicca, a cui seguirà un brindisi con vini e prodotti del territorio. La tariffa è di 5 euro con prenotazione obbligatoria. Nelle tre giornate di sabato 7, domenica 8 e mercoledì 11 novembre l’ingresso al Megamuseo sarà gratuito. Le visite guidate e le attività restano a pagamento. Per informazioni e prenotazioni sulle attività del Megamuseo si può telefonare al numero 0165 552420, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, oppure visitare i canali Facebook e Instagram @MegaMuseoAosta.