Piazza della Repubblica, ora i commercianti chiedono al Comune che venga pedonalizzata

AOSTA (zgn) Alcuni commercianti di piazza della Repubblica hanno scritto al Comune di Aosta chiedendo di dare seguito al progetto di riqualificazione approvato in via preliminare dalla precedente Amministrazione. Per la realizzazione dell’intervento, però, sarà necessario reperire le risorse finanziarie, attualmente non disponibili a bilancio. «È un segnale importante, – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Corrado Cometto – perché dimostra che chi vive e lavora quotidianamente in questa parte della città ne riconosce le potenzialità e comprende il valore di un intervento che non riguarda soltanto la viabilità, ma soprattutto la qualità e l’attrattività degli spazi urbani».

Progetto articolato

Si tratta di un progetto piuttosto articolato, che interessa l’intero sistema viario attorno alla nuova Università della Valle d’Aosta. « Prevede la realizzazione di una nuova rotatoria, la modifica dei sensi di marcia di via Monte Vodice e l’istituzione di una zona a traffico limitato in via Monte Solarolo. – spiega l’assessore Corrado Cometto – Ma l’elemento più qualificante è certamente la trasformazione della parte orientale di piazza della Repubblica, quella prospiciente l’Università, in uno spazio urbano riqualificato, prevalentemente pedonale, capace di collegare meglio il polo universitario con il centro storico, in particolare attraverso via Aubert ». Qual è il principale obiettivo di questa trasformazione? «Vogliamo che l’Università non rimanga un edificio importante affacciato su una piazza dominata dalle automobili, ma diventi parte integrante della vita cittadina . – risponde l’assessore Corrado Cometto – L’obiettivo è creare un luogo di incontro, di socialità e di relazione tra studenti, residenti, cittadini e attività commerciali. Uno spazio pubblico più bello, accessibile e vivibile, dove sia piacevole fermarsi e non soltanto transitare o parcheggiare. La presenza dell’Uni – versità rappresenta una straordinaria opportunità per questa parte di Aosta. Sarebbe un errore non accompagnarla con una riqualificazione degli spazi circostanti». Durante la scorsa consiliatura il progetto era stato fortemente contestato dall’opposizione. Come interpreta oggi la richiesta dei commercianti? «Credo che questa richiesta meriti una riflessione. – evidenzia l’assessore Corrado Cometto – Durante la precedente consiliatura il progetto è stato oggetto di forti critiche, soprattutto per la riduzione degli spazi destinati alle automobili e per le modifiche alla circolazione. La maggioranza aveva però scelto di portarlo avanti, convinta che la qualità urbana costituisca un investimento per il futuro della città. Oggi sono proprio alcuni operatori commerciali della piazza a chiedere di procedere. È una conferma importante del fatto che la riqualificazione degli spazi pubblici non deve essere considerata necessariamente in contrapposizione alle attività economiche. Al contrario, una porzione di piazza più bella, frequentata e accogliente può rappresentare un’opportunità concreta per il commercio. Naturalmente occorre ascoltare tutti, ma non possiamo pensare che la vitalità commerciale di una città dipenda esclusivamente dalla possibilità di parcheggiare davanti alle vetrine».

Modifiche alla viabilità

Il progetto comporterebbe anche importanti modifiche alla viabilità. Non c’è il rischio di peggiorare il traffico? «È proprio il contrario di ciò che intendiamo ottenere. – assicura l’assessore Corrado Cometto – Il progetto non si limita alla pedonalizzazione di una parte della piazza, ma affronta in maniera organica alcuni nodi importanti della circolazione cittadina. In particolare, è prevista una riorganizzazione dell’intersezione tra corso Battaglione Aosta e via Lys, un punto particolarmente delicato della rete viaria. L’obiettivo è migliorare la fluidità dei collegamenti da e verso il quartiere Cogne e rendere più efficace anche l’attraversamento della città lungo la direttrice nord-sud. Non si tratta quindi semplicemente di sottrarre spazio alle automobili, ma di distribuire meglio i flussi di traffico, distinguendo le strade che devono garantire la mobilità veicolare dagli spazi che possono essere restituiti alle persone». Quindi pedonalizzazione e miglioramento della circolazione possono convivere? «Assolutamente sì. – afferma l’assessore Corrado Cometto – Anzi, una buona pianificazione urbana deve perseguire entrambi gli obiettivi».

Risorse da reperire

Quale sarà ora il percorso dell’Amministrazione? Esistono già le risorse per realizzare l’intervento? «La richiesta dei commercianti rappresenta certamente uno stimolo a riprendere il percorso progettuale. – annuncia l’assessore Corrado Cometto – Abbiamo già un progetto preliminare approvato, che costituisce una base concreta sulla quale lavorare. Dobbiamo però essere chiari su un aspetto fondamentale: attualmente non disponiamo a bilancio delle risorse necessarie per realizzare l’intervento. Sarà quindi indispensabile individuare le possibili fonti di finanziamento, valutando sia le disponibilità comunali sia eventuali opportunità di contribuzione da parte di altri enti. Nel frattempo, sarà possibile approfondire gli aspetti tecnici, verificare le soluzioni viabilistiche e aggiornare il quadro economico dell’opera, in modo da disporre di un progetto sul quale costruire un percorso finanziario credibile. Non sarebbe corretto annunciare tempi di realizzazione senza avere prima individuato le necessarie coperture economiche. Questo, tuttavia, non significa rinunciare all’obiettivo, ma lavorare affinché possa concretizzarsi. La direzione politica rimane quella di valorizzare questa parte della città, rafforzando il collegamento tra Università e centro storico. Aosta ha bisogno di investire sulla qualità dei propri spazi pubblici, naturalmente con una programmazione responsabile e compatibile con le risorse disponibili».

Investire sulla qualità della vita

In conclusione, qual è il messaggio che vuole dare ai cittadini? «Che riqualificare una piazza non significa semplicemente cambiare una pavimentazione o modificare qualche senso unico. – dichiara l’assessore Corrado Cometto – Significa investire sulla qualità della vita, sull’identità della città e anche sul suo futuro economico. La nuova Università ci offre l’occasione per trasformare piazza della Repubblica da luogo prevalentemente di transito e sosta a nuovo spazio di centralità urbana. Il fatto che siano oggi anche i commercianti a sollecitare questa trasformazione è un segnale che ritengo particolarmente positivo. Il nostro compito sarà quello di mantenere viva questa prospettiva, sviluppare il progetto e ricercare le risorse necessarie per realizzarlo».