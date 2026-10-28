Trekking Urbano, da Aosta a Quart “sulle orme dell’essenziale”

AOSTA (zgn) Sabato prossimo, 31 ottobre, e domenica 1° novembre Aosta aderisce per il quinto anno consecutivo al Trekking Urbano 2026 con “Sulle orme dell’essenziale”, un itinerario che invita a riscoprire il territorio a passo lento, attraversando la storia della città e il paesaggio della collina fino a raggiungere il Monastero Mater Misericordiae di Quart. L’iniziativa si inserisce nel tema nazionale “San Francesco 1226-2026. Sulle tracce dell’essenziale”, dedicato agli ottocento anni dalla morte del Santo. Il percorso partirà da piazza Chanoux, dove sorgeva l’antico convento di San Francesco, fondato nel 1352 e successivamente demolito nell’Ottocento. I partecipanti attraverseranno la città romana e medievale passando dalla Porta Praetoria, da via Sant’Anselmo e dal complesso della Collegiata dei Santi Pietro e Orso fino a raggiungere l’Arco d’Augusto. Superato il torrente Buthier, l’itinerario proseguirà verso la collina di Saint-Christophe tra vigneti, muri a secco, fontane e antiche mulattiere con scorci panoramici sulla città e sulle montagne. La meta sarà il Monastero Mater Misericordiae di Quart, sede di una comunità di Carmelitane Scalze e luogo legato alle visite di Giovanni Paolo II. I gruppi saranno accompagnati da una guida turistica e da una guida ambientale, che offriranno una lettura integrata degli aspetti storici, culturali e naturalistici del territorio. Per entrambe le giornate sono previste 2 partenze, alle 9.45 e alle 14, con un massimo di 50 partecipanti per turno. Il percorso, di sola andata, è lungo circa 6 chilometri con un dislivello di circa 160 metri in salita e una durata prevista di circa 3 ore, comprese le soste guidate. L’attività è rivolta a famiglie, senior e gruppi misti, tenendo conto della durata e dei tratti in salita. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria da effettuare via e-mail all’indirizzo info.equipearcenciel@gmail.com. Per informazioni è possibile contattare Stefano Maffeo di Equipe Arc-en-Ciel al numero 349 4512088 oppure consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/equipearcenciel. Il rientro ad Aosta potrà avvenire a piedi oppure utilizzando l’autobus pubblico dal Villair di Quart.
Trekking Urbano, da Aosta a Quart “sulle orme dell’essenziale”
Redazione · Pubblicato il
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