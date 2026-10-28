29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Aosta

Un successo la prima volta di Excenex a Lo Pan Ner

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Sabato scorso Excenex ha partecipato per la prima volta a Lo Pan Ner, per l’occasione è stato utilizzato dai volontari il forno comunitario in piazza della chiesa di San Nicola. Da sinistra in piedi Alex Besenval, Valerio Sedran, Stefano Coquillard, Michel Denarier, Steve Pervier (in ginocchio), Ella Cherie Pervier, Marcel Denarier e Laurent Dunoyer
Sabato scorso Excenex ha partecipato per la prima volta a Lo Pan Ner, per l’occasione è stato utilizzato dai volontari il forno comunitario in piazza della chiesa di San Nicola. Da sinistra in piedi Alex Besenval, Valerio Sedran, Stefano Coquillard, Michel Denarier, Steve Pervier (in ginocchio), Ella Cherie Pervier, Marcel Denarier e Laurent Dunoyer
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AOSTA (zgn) Centodieci pani venduti, una decina di volontari al lavoro e tanta voglia di stare insieme. Sabato scorso, 17 ottobre, il villaggio di Excenex sulla collina di Aosta ha partecipato per la prima volta a Lo Pan Ner – I pani delle Alpi (servizio correlato), riportando in vita il forno comunitario in piazza della chiesa di San Nicola. Una giornata riuscita, che ha visto la partecipazione della comunità e ha confermato il valore di una tradizione capace di creare occasioni di incontro.

«L’obiettivo è semplice: riportare il forno a essere un luogo vissuto e creare nuove occasioni di incontro per la comunità. La risposta di sabato ci dice che siamo sulla strada giusta» dichiara l’assessore alle Politiche sociali e ai Presidi di comunità del Comune di Aosta Marco Gheller.

Soddisfatta Fabienne Coquillard, presidente del Centro culturale Abbé Trèves, per la quale questa prima esperienza è stata anche un’occasione per imparare e costruire insieme: «Nei nostri villaggi c’è voglia di socializzare e stare insieme, e la festa del pane è stata un’ottima occasione. Sentire già qualcuno dire “il prossimo anno si potrebbe…” è una vittoria. Siamo molto contenti di come è andata e speriamo che sia l’inizio di tante altre iniziative per la comunità».

La festa del pane si chiude così con un risultato concreto e una prospettiva per il futuro: continuare a far vivere le tradizioni di Excenex, partendo dalle persone e dalla loro voglia di condividere tempo ed esperienze.

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