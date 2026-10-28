Un successo la prima volta di Excenex a Lo Pan Ner

AOSTA (zgn) Centodieci pani venduti, una decina di volontari al lavoro e tanta voglia di stare insieme. Sabato scorso, 17 ottobre, il villaggio di Excenex sulla collina di Aosta ha partecipato per la prima volta a Lo Pan Ner – I pani delle Alpi (servizio correlato), riportando in vita il forno comunitario in piazza della chiesa di San Nicola. Una giornata riuscita, che ha visto la partecipazione della comunità e ha confermato il valore di una tradizione capace di creare occasioni di incontro.

«L’obiettivo è semplice: riportare il forno a essere un luogo vissuto e creare nuove occasioni di incontro per la comunità. La risposta di sabato ci dice che siamo sulla strada giusta» dichiara l’assessore alle Politiche sociali e ai Presidi di comunità del Comune di Aosta Marco Gheller.

Soddisfatta Fabienne Coquillard, presidente del Centro culturale Abbé Trèves, per la quale questa prima esperienza è stata anche un’occasione per imparare e costruire insieme: «Nei nostri villaggi c’è voglia di socializzare e stare insieme, e la festa del pane è stata un’ottima occasione. Sentire già qualcuno dire “il prossimo anno si potrebbe…” è una vittoria. Siamo molto contenti di come è andata e speriamo che sia l’inizio di tante altre iniziative per la comunità».

La festa del pane si chiude così con un risultato concreto e una prospettiva per il futuro: continuare a far vivere le tradizioni di Excenex, partendo dalle persone e dalla loro voglia di condividere tempo ed esperienze.