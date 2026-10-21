A Challand-Saint-Anselme il Tor Drolo alla scoperta di villaggi, mulini e ponti

CHALLAND-SAINT-ANSELME (qdn) Si svolge oggi, sabato 17 ottobre, a Challand-Saint-Anselme, il Tor Drolo, un percorso guidato tra villaggi, antichi mulini ad acqua e ponti organizzato in collaborazione con l’Aiasm – Associazione Amici dei Mulini Storici e l’Amministrazione comunale in occasione de Lo Pan Ner. Il programma prevede il ritrovo alle 14.30 al parcheggio di Jonc all’ingresso del villaggio di Quinçod. La conclusione del tour è prevista alle 18. E’ richiesta un’offerta minima di 20 euro. Informazioni e prenotazioni al 340 7785824 o al 349 218 1826.