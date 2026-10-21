21 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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Bassa Valle

Si proietta il film “Qui est Chanoux?”

Redazione Pubblicato il

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DONNAS (qdn) Giovedì prossimo, 22 ottobre, alle 20.30, nella sede della Biblioteca comprensoriale di Donnas verranno proiettati il documentario di Joseph Péaquin “Qui est Chanoux?” e il cortometraggio di Chiara Zoja “Prima dell’Aurora”.

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