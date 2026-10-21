DONNAS (qdn) Giovedì prossimo, 22 ottobre, alle 20.30, nella sede della Biblioteca comprensoriale di Donnas verranno proiettati il documentario di Joseph Péaquin “Qui est Chanoux?” e il cortometraggio di Chiara Zoja “Prima dell’Aurora”.
Si proietta il film “Qui est Chanoux?”
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