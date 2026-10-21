Il parcheggio vietato al Bourg fa discutere. “Ridiamo decoro a un luogo ricco di storia”

MONTJOVET (qdn) Non sono mancate le polemiche, in particolare sui social, a seguito dell’ordinanza emessa dalla sindaca di Montjovet Morena Danna che vieta il parcheggio in tutto il borgo di Bourg. Tanto che ora la stessa Sindaca interviene per fare il punto della situazione. «Le scelte relative alla frazione del Borgo nascono da un obiettivo preciso: valorizzare un luogo importante per la storia e l’identità di Montjovet, restituendogli decoro, attenzione e nuove prospettive per il futuro. – sottolinea Morena Danna – Dal 1° luglio è in vigore un’ordinanza che vieta il parcheggio su tutto il Borgo. Sono consapevole che questo cambiamento possa comportare qualche disagio ma ritengo che le possibilità di sosta ci siano: è disponibile un parcheggio in fondo alla frazione e vi sono altri parcheggi lungo la Dora, collegati al Borgo da viuzze pedonali. Il divieto di parcheggio non significa vietare lo scarico momentaneo: nessuno contesta la possibilità di fermarsi per il tempo strettamente necessario a scaricare merci, materiali o altro, purché ciò avvenga con buon senso e senza creare intralcio. L’ordinanza va rispettata, ma questo non significa che non si possa usare il buonsenso nelle situazioni quotidiane. L’obiettivo non è creare difficoltà a nessuno, bensì rispettare le regole e, allo stesso tempo, trovare un equilibrio tra le esigenze di tutti. Chiedo quindi a tutti di comprendere il senso di questa scelta, di collaborare e di accettare qualche cambiamento nelle proprie abitudini, con la consapevolezza che il rispetto delle regole e il buon senso possono e devono andare di pari passo».

«L’impegno dell’Amministrazione non si ferma: a breve inizieranno i lavori di risanamento dell’immobile comunale, con l’obiettivo di renderlo nuovamente disponibile per una nuova gestione. – prosegue Morena Danna – Mi impegnerò inoltre a confrontarmi con l’Assessorato competente e con la Soprintendenza per promuovere la valorizzazione e il recupero degli affreschi presenti. Ricordo anche che il Borgo ospita due strutture ricettive che accolgono numerosi turisti, come emerge dai dati relativi all’imposta di soggiorno. È un segnale importante del potenziale di questo luogo, che dobbiamo saper valorizzare a beneficio dell’intero Comune. Allo stesso tempo, chiedo a tutti maggiore attenzione al decoro, in particolare per quanto riguarda gli escrementi degli animali lasciati negli spazi pubblici. È un problema che riscontriamo anche in altre località e che richiede un impegno da parte di tutti, senza distinzioni. Chi porta a passeggio il proprio animale ha il dovere di raccogliere ciò che lascia. Il rispetto degli spazi comuni è una responsabilità di ciascuno di noi».

«Vorrei fare anche una riflessione sull’utilizzo dei social network. – aggiunge la sindaca Morena Danna – Sono strumenti importanti, che permettono di esprimere opinioni e segnalare problemi ma credo che il modo in cui li utilizziamo debba essere sempre improntato al rispetto e al senso di responsabilità. Le polemiche continue e i commenti che alimentano contrapposizioni non rendono onore a un luogo così bello e ricco di storia come il nostro Borgo. Sono e resto favorevole al dialogo, alle osservazioni e alle critiche costruttive. Ritengo però che il confronto debba servire a cercare soluzioni, non a creare divisioni. La possibilità di esprimere liberamente la propria opinione è importante, ma deve accompagnarsi alla consapevolezza che ogni parola ha un peso e che il rispetto reciproco viene prima della polemica fine a sé stessa. Come sindaco sono disponibile ad ascoltare tutti, ma ho anche la responsabilità di assumere decisioni e portare avanti una visione per il paese. Non posso rinunciare a farlo ogni volta che una scelta genera dissenso. Chiedo quindi a tutti il massimo buon senso, rispetto e collaborazione. Se abbiamo a cuore il Borgo, dimostriamolo con i comportamenti, prendendoci cura degli spazi comuni, rispettando le regole ed affrontando i problemi con spirito costruttivo. Credo che tutti siamo orgogliosi del nostro Borgo. Il mio obiettivo è valorizzarlo, preservarne la storia e renderlo sempre più bello ed accogliente. Il Borgo appartiene a tutta la comunità di Montjovet. Valorizzarlo è un impegno dell’Amministrazione comunale ma custodirlo e rispettarlo è una responsabilità di tutti noi».