A Hône la Festa del Donatore dell’Avis Pont-Saint-Martin. Ecco tutte le benemerenze

HÔNE (qdn) Si svolge oggi, sabato 24 ottobre, nel salone polivalente di Hône (sotto il Municipio), la Festa del Donatore dell’Avis Pont-Saint-Martin. Il programma prevede alle 19.15 i discorsi delle autorità e la consegna delle benemerenze e a seguire la cena sociale con intrattenimento per i più piccoli e una serata in allegria e musica.

E’ prevista la consegna delle seguenti benemerenze. Distintivo in rame (8 donazioni): Elisa Balagna, Davide Bonin, Valerio Bordet, Paolo Maria Caielli, Stefano Chanoux, Giorgia Donini, Elisa Fabiole, Martina Fortunata Ghirardo, Sokol Gjonaj, Michele Papagni, Barbara Ruggeri, Sara Sarteur Bagnod, Andrea Vacchiero. Distintivo in argento (16 donazioni): Patrick Alliod, Stefano Arnodo, Denis Bosonetto, Alberto Bosonin, Vito Colosimo, Ivan Comiotto, Maria Laura Rosa Giacobino, Stefano Lazier, Samanta Desirée Cristina Lo Valvo, Alex Marchesi, Luca Nicolino, Aurora Sorvillo, Gabriele Stevenin, Daniela Taibi, Manuela Tonin, Didier Trèves, Claudia Francesca Turchi, Donatella Vuillermoz. Distintivo in argento dorato (36 donazioni): Luciano Baruffato, Mario Curti, Valeria Dalbard, Marinella Gamba, Emanuela Lazier, Othmar Angelo Malluquin, Frédéric Jacques Paul Nègre, Stefano Ponte, Maurizio Rial, Nadia Stevenin. Distintivo in oro (50 donazioni): Nikhy Andreella, Giovanni Baraldini Viganò, Massimo Cecchini, Marta Foscale, Alessandro Giuseppe Garavet, Evaristo Giovanetto, Livia Mangaretto, Martine Peretto. Distintivo in oro con rubino (75 donazioni): Angelo Campochiaro, Maurizio Cesaro, Marco Dalbard, Andrea De Meo, Enea Fogliato, Alessandro Jans, Sandrino Pinet, Francesco Praticò. Verrà inoltre dato il benvenuto ai 30 neo iscritti del 2025: Elisa Balagna, Daniela Baraldini Viganò, Aurora Berbeglia, Didier Bosonetto, Simona Bosonin, Ivo Chéraz, Chiara Colliard, Riccardo Colliard, Kevin Comiotto, Anna Comune, Gledis Maria Gamba, Alex Giacalone, Maria Laura Rosa Giacobino, Liala Giussani, Ksenia Idrisova, Elena Lazier, Beatrice Luppi, Ricardo Alejandro Mazzarello, Alice Monetta, Martina Praduroux, Evan Privitelli, Valentina Pugliese, Francesca Racchio, Simone Reggio, Christian Savin, Roberta Storto, Giada Trèves, Ivan Angelo Trinelli, Samuele Vallomy, Viola Venturini.

«Per coinvolgere il più possibile la comunità, abbiamo scelto di rendere la nostra Festa itinerante, portandola nei diversi Comuni del territorio. – spiega il presidente Stefano Brunod – L’anno scorso ci eravamo concentrati su Donnas, quest’anno è stato invece dedicato a Hône con la partecipazione al Torneo dei Paesi di calcio, ora la Festa e poi la programmata presenza alla Fehta de la Micóoula. l’associazione è in salute, con una trentina di nuovi soci che vanno a colmare le perdite fisiologiche legate all’avanzare dell’età: siamo intorno ai 370 donatori effettivi. L’obiettivo è coinvolgere sempre più i giovani. Ho un bel direttivo e stiamo lavorando bene».

Mostra fotografica “L’acqua in tutte le sue forme”

E’ visitabile da oggi, sabato 24 ottobre, a sabato 7 novembre, al Centre Culturel Villa Michetti (negli orari di apertura della Biblioteca), la mostra fotografica “L’acqua in tutte le sue forme” organizzata dall’Avis Pont-Saint-Martin. Vi sono raccolti 117 scatti spettacolari realizzati da 35 fotoamatori. Si potranno votare le proprie foto preferite entro mercoledì 4 novembre. Le premiazioni avranno luogo venerdì 6 novembre alle 20.30.