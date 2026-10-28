MONTJOVET (qdn) Grande festa sabato prossimo, 31 ottobre, all’area verde di Berriat. Durante la giornata si disputerà la battaglia delle capre organizzata dal Gruppo Allevatori Caprini di Montjovet in collaborazione con il Comitato Batailles de Chèvres di Perloz (con la pesatura degli animali dalle 9 alle 11 e i combattimenti a partire dalle 13.30). Dalle 15.30 la Pro Loco proporrà una castagnata seguita da una serata con musica da discoteca per festeggiare Halloween.
Castagnata e festa di Halloween sabato 31 ottobre a Montjovet
Redazione · Pubblicato il
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