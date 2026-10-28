Approvati contributi per 825mila euro per la nuova Club House di Gressoney-St-Jean

GRESSONEY-SAINT-JEAN (qdn) La Giunta regionale ha approvato ieri, venerdì 23 ottobre, le modalità di concessione al Comune di Gressoney-Saint-Jean di un contributo straordinario di 825mila euro per la realizzazione di un nuovo fabbricato destinato a Club House e servizi accessori a supporto dell’area golfistica e dello sci nordico. La nuova struttura, moderna e polifunzionale, sostituirà gli spazi esistenti, risalenti agli anni Novanta e non più adeguati alle esigenze attuali. Ospiterà locali per il ristoro, spogliatoi, uffici e locali di servizio, infermeria e depositi tecnici. L’intervento consentirà di migliorare i servizi offerti agli utenti e l’accoglienza turistica, con ricadute sull’intero comprensorio dell’alta Valle del Lys. La progettazione e la realizzazione dell’opera sono a carico del Comune.