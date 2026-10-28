CHALLAND-SAINT-VICTOR (qdn) Nata il 4 agosto del 1926, Maria Amalia Thiébat era la prima dei cinque figli di Romano Thiébat – impiegato alla centrale di Verrès – e di Filomena Rolland, agricoltrice e allevatrice. Si innamorò e si sposò giovanissima, a soli 18 anni, con Giuseppe Dallou, mancato poi ad appena 52 anni, in un incidente lungo la strada della Val d’Ayas. Hanno avuto due figlie: Roberta e Loredana. Da giovane ha lavorato per 11 anni in Svizzera, cameriera in grandi alberghi di Losanna e Vevey. Tornata in Valle d’Aosta, con la famiglia ha poi gestito strutture ricettive e ristoranti, sempre a contatto con il pubblico: prima una trattoria a Plout di Montjovet, poi l’Albergo della Posta a Challand-Saint-Victor e infine il Pub Nigra a Montjovet. Più avanti con gli anni – trasferitasi nella casa dei suoi genitori a Challand-Saint-Victor, nel frattempo ristrutturata – si è dedicata di nuovo all’allevamento di qualche mucca e ai lavori della campagna.
UNA VITA INTENSA: DAL LAVORO IN SVIZZERA ALLA GESTIONE DI ALBERGHI E RISTORANTI
Redazione · Pubblicato il
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