CVA propone due visite gratuite al cantiere della nuova centrale

HÔNE (qdn) In occasione dei lavori di rifacimento dell’impianto idroelettrico di Hône 2, la CVA, in collaborazione con il Comune di Hône e l’impresa Cogeis, propone sabato 24 ottobre 2 visite guidate gratuite aperte alla popolazione e dedicate al cantiere in corso. Sono previsti 2 turni di visita: uno alle 9 e uno alle 11. Gli ingegneri di CVA accompagneranno il pubblico alla scoperta dei lavori e permetteranno loro di assistere da vicino allo scavo della nuova centrale idroelettrica, nonché del canale derivatore, interrato in una galleria di circa 9 chilometri, che verrà realizzato grazie alla Tunnel Boaring Machine (TBM) – una macchina imponente, con uno sviluppo complessivo di circa 260 metri.

La prenotazione della visita è obbligatoria e va effettuata seguendo le istruzioni presenti al link https://cvaspa.it/visita-gratuita-cantiere-centrale-di-hone-2.

Il progetto di rifacimento dell’impianto è del valore complessivo di circa 156 milioni di euro, che comprendono investimenti concordati in favore delle comunità locali di Champorcher, Pontboset e Hône per oltre 1 milione di euro complessivi. L’intervento permetterà di valorizzare appieno il potenziale idrologico della Valle di Champorcher portando la produzione, dagli attuali 49 GWh a 104 GWh l’anno: l’equivalente di circa 20.000 impianti fotovoltaici domestici. La riduzione delle emissioni di anidride carbonica sarà di oltre 40.000 tonnellate all’anno, corrispondente alla quantità assorbita da circa 270.000 alberi. Il rifacimento dell’impianto, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico e Ambientale della Regione Valle d’Aosta e della Roadmap per una Valle d’Aosta Fossil Fuel Free al 2040, consentirà inoltre di garantire una maggiore protezione a valle in caso di dissesti idrogeologici, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.