Un fine settimana di festa tra volontariato e tradizioni

DONNAS (qdn) E’ stato un fine settimana di grande festa a Donnas con la 54esima edizione della Sagra della Castagna, un concerto per i 50 anni della Banda musicale, l’intitolazione di 3 spazi pubblici e la premiazione delle persone impegnate nel volontariato nell’ambito del Donoday.

La Castagna d’Oro all’ex sindaco Amedeo Follioley

L’ex sindaco Amedeo Follioley ha conquistato l’ambita Castagna d’Oro al termine della Sagra della Castagna. Al secondo posto si è classificata Emma Girod mentre terza è giunta Michela Yon; quarto René Nicco e quinta Elisa Nicco. Il premio “Bon esempio” – assegnato in memoria di Giorgio Chenuil – è stato attribuito a Nicole Allera.

Le premiazioni hanno concluso alla grande 3 giorni di iniziative dedicate alla castagna, dopo il buon esito della 70esima Sagra dell’Uva. «Siamo soddisfatti del riscontro che hanno avuto le nostre 2 Sagre. – commenta Francesco Macello Violetta, da 10 anni presidente della Pro Loco – Da un lato siamo tornati un po’ all’antico, dall’altra abbiamo proposto delle novità di successo, come la degustazione di vini di 10 aziende della Bassa Valle nell’ambito della Festa dell’Uva. Anche la Sagra della Castagna è andata bene, con una quarantina di concorrenti alla gara di caldarroste».

Tre nuove intitolazioni

Sabato 10 ottobre l’Amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia di intitolazione di 3 spazi pubblici a Donnas. Si tratta di piazza Donatori del Tempo (vicino al cimitero), di Place des Barriques (di fronte al Bar Comola, dove ci sono gli arredi urbani a forma di botte) e del salone polivalente piccolo che si chiamerà Salone Croix Courma.

Donoday: premiati i volontari

Proprio nel Salone Croix Courma, sempre sabato, si è poi tenuta, nell’ambito delle iniziative del Donoday, la premiazione di tutti coloro che svolgono opera di volontariato in paese e sul territorio. Sono state consegnate simboliche pergamene di ringraziamento a tutti i rappresentanti delle associazioni, ai volontari della “base vita” del Tor des Géants, a coloro che ogni anno organizzano l’iniziativa “Puliamo il mondo” e a chi si prende cura dei fiori e del verde. Inoltre sono stati premiati gli aderenti ai patti di collaborazione con il Comune: gli ausiliari del traffico, le Caves coopératives de Donnas per la gestione e la valorizzazione del vigneto dimostrativo, la società Guide Gressoney-Monterosa per l’attività di manutenzione del climbing park Balteo e i volontari che si occupano dell’apertura e del presidio dell’ecomuseo di Treby.

Coinvolgere i cittadini nella cura dei fiori

«Vorremmo attivare dei patti di collaborazione di cittadinanza attiva anche per la cura del verde e dei fiori del nostro paese. – aggiunge il sindaco di Donnas Matteo Bosonin – Attualmente ci sono già alcuni privati che se ne occupano ma vorremmo dare una forma più strutturata e organizzata a questa modalità di volontariato: in questo modo si sgraverebbe l’impegno dell’Amministrazione comunale e si contribuirebbe per avere un paese più bello e accogliente. Invitiamo perciò chiunque voglia prendersi cura di un “angolo verde” del paese di rivolgersi agli uffici comunali».