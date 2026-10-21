Al Centro di Incontro di Verrès tante proposte per la popolazione

VERRÈS (qdn) «Vogliamo farci conoscere da più persone possibile: le nostre porte sono aperte ai nuovi soci, ai volontari e a chiunque desideri partecipare e contribuire alle nostre attività». A dirlo è il presidente del Centro di Incontro socio-culturale Verrès Aps Armando Casadei, che è affiancato all’interno del direttivo dal vice presidente Stefano Pellicanò, dalla segretaria e tesoriera Carmen Lateltin e dai preziosi volontari. Con la sede al numero 2 di vicolo San Rocco, il Centro propone numerose attività tra cui corsi, pranzi, merende, cene, brevi gite, soggiorni in località turistiche, incontri dedicati a tematiche sociali o ambientali e altro ancora. «Ci siamo però accorti che molte persone, anche di Verrès, non conoscono la nostra associazione: per questo vogliamo lanciare un appello per farci conoscere e invitare tutti a partecipare alle nostre iniziative. Ogni giorno, nel nostro paese, c’è chi si rimbocca le maniche per portare aiuto dove serve davvero. Questa è la nostra associazione di volontariato: un luogo dove la solidarietà non è solo una parola ma un’azione concreta che lascia il segno. L’obiettivo è costruire una comunità più inclusiva, accogliente e attenta ai bisogni di tutti. Crediamo che nessuno debba sentirsi solo di fronte alle difficoltà e che il cambiamento sia possibile solo se ognuno fa la sua parte. La nostra missione? Offrire supporto concreto alle persone in difficoltà, promuovere la cultura della solidarietà e diffondere il valore del volontariato come motore di crescita personale e collettiva. La nostra associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati. Tutto questo con la finalità di promuovere uno stile di vita attraverso la partecipazione condivisa con iniziative di carattere sociale, culturali e ricreative rivolte a tutte le persone che condividono le finalità del nostro statuto. Dietro ogni attività ci sono volontari appassionati, ognuno con la propria storia e il proprio talento, uniti dalla voglia di fare la differenza. Il nostro impegno non si misura solo nei numeri, ma nei sorrisi ritrovati e nelle storie che cambiano. Grazie alle nostre iniziative, tante persone hanno potuto affrontare momenti difficili con maggiore serenità e soprattutto sentirsi accolti. Il volontariato, infatti, non aiuta solo chi riceve, ma arricchisce anche chi dona».

«Le porte della nostra associazione sono sempre aperte a chi desidera mettersi in gioco. – conclude il presidente Armando Casadei – E’ possibile partecipare come socio o volontario, offrendo il proprio tempo e le proprie competenze, oppure sostenere i nostri progetti con una donazione, diventare soci tesserati o semplicemente aiutarci a diffondere la nostra missione tra amici e conoscenti». Per informazioni è possibile contattare Armando Casadei al 327 0522767.