Alta tensione nel carcere di Brissogne, Chiesta una verifica ispettiva urgente

BRISSOGNE (zgn) Ancora alta tensione nel carcere di Brissogne. La segreteria generale dell’Osapp, l’Organizzazione sindacale autonoma di Polizia Penitenziaria, martedì scorso, 3 novembre, ha inviato una lettera ai vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in cui vengono chiesti «Accertamenti ispettivi urgenti finalizzati a individuare cause e responsabilità di una situazione che non risulta più accettabile da nessun punto di vista, nonché propedeutici all’individuazione delle soluzioni necessarie». La comunicazione è stata inoltrata anche al Sottosegretario alla Giustizia, al Provveditorato regionale e alla Direzione della struttura. La sigla sindacale, che da mesi lamenta una grave carenza di personale oltre che a condizioni lavorative sempre più complicate, aggiunge: «La Casa circondariale di Brissogne è ormai da tempo teatro di vari e gravi eventi critici di particolare rilevanza esterna, senza che a oggi risultino adottati né in sede di Provveditorato regionale né presso i competenti organi dell’amministrazione penitenziaria centrale i necessari correttivi del caso». E ancora: «Continuano a registrarsi gravi carenze organizzative e gestionali, pesanti disparità, turni massacranti che determinano forte stress psicofisico anche in ragione dei palesi “favoritismi”, nonché e in generale e un clima lavorativo invelenito dalle intimidazioni poste in essere nei confronti di chi non si associa a tale andamento, anche mediante procedimenti disciplinari».

Interrogazione della senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti

La senatrice Nicoletta Spelgatti ha depositato una interrogazione per portare all’attenzione del Ministro della Giustizia «Le drammatiche criticità dell’unico istituto penitenziario valdostano, teatro di episodi di violenza inaudita e di una cronica carenza di tutele per il personale».

Al centro dell’iniziativa vi è la brutale aggressione avvenuta martedì 27 ottobre scorso, quando 2 detenuti hanno violentemente assalito una sovrintendente e 2 agenti di Polizia Penitenziaria, costringendoli alle cure ospedaliere. «Un episodio definito dai sindacati come senza precedenti nei 40 anni di storia della struttura, ma che purtroppo rappresenta solo la punta dell’iceberg di un 2026 segnato da escalation di violenza: – si legge in una nota della Lega Vallée d’Aoste – dalle aggressioni multiple a opera di detenuti con problematiche psichiatriche al sequestro di armi rudimentali e coltelli, fino ai gravi disordini con incendi registrati alla fine di agosto. L’interrogazione mette in evidenza le criticità strutturali non più tollerabili della Casa circondariale, aggravate dall’assenza di una direzione stabile (attualmente affidata in missione a un dirigente esterno), da una pianta organica che registra una carenza di circa 31 unità di Polizia Penitenziaria e dall’invio continuo di detenuti problematici o responsabili di trasferimenti disciplinari da altri istituti del distretto».

Con la sua interrogazione la senatrice Nicoletta Spelgatti chiede risposte e azioni immediate al Governo: «Verifica ispettiva straordinaria e tutele urgenti attraverso interventi mirati per garantire la sicurezza interna, il trasferimento immediato dei detenuti violenti ai sensi dell’articolo 42 dell’ordinamento penitenziario e una maggiore protezione per gli agenti. Una direzione stabile, con l’assegnazione tempestiva di un direttore titolare in servizio permanente, così come previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione. Il rafforzamento dell’organico e il riconoscimento di sede disagiata, colmando le carenze di personale destinando ad Aosta una quota prioritaria delle assunzioni straordinarie previste a livello nazionale. Criteri equi per i detenuti e salute mentale attraverso la ridefinizione di criteri di assegnazione per evitare che Brissogne diventi una discarica di criticità altrui, garantendo al contempo una collocazione adeguata e percorsi idonei per i soggetti con gravi patologie psichiatriche nelle apposite articolazioni sanitarie».

La Fp-Cgil dichiara lo stato di agitazione

Dal canto suo la Fp-Cgil Valle d’Aosta accende i riflettori sulle gravi criticità che interessano il personale infermieristico operante presso la Casa circondariale di Brissogne. Una situazione che, secondo quanto segnalato dal personale e portato all’attenzione dell’organizzazione sindacale, presenta problematiche che non possono più essere ignorate e che rischiano di compromettere sia le condizioni di lavoro degli operatori sanitari sia la sicurezza e la qualità dell’assistenza garantita alle persone detenute.

Tra le principali criticità evidenziate figurano la carenza di personale infermieristico, l’incertezza nella copertura dei turni, il prolungamento dei servizi anche oltre le 12 ore, le carenze in termini di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e la mancanza di adeguate dotazioni di materiale sanitario e farmaci.

A queste problematiche si aggiungono il mancato riconoscimento economico delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate e l’assenza di risposte da parte della cooperativa che gestisce il servizio in appalto.

«Non è accettabile che la responsabilità di garantire un servizio sanitario essenziale – evidenzia una nota del sindacato – ricada su lavoratrici e lavoratori costretti a operare in condizioni di continua incertezza, con carichi di lavoro elevati e senza le necessarie garanzie organizzative e di sicurezza».

La Fp-Cgil Valle d’Aosta ritiene che la situazione richieda un intervento tempestivo: «La tutela delle condizioni di lavoro del personale infermieristico non rappresenta soltanto una rivendicazione sindacale, ma costituisce un presupposto indispensabile per assicurare un’assistenza sanitaria adeguata, sicura e rispettosa dei diritti delle persone detenute».

Per queste ragioni, la Fp-Cgil Valle d’Aosta ha formalmente proclamato lo stato di agitazione sindacale del personale infermieristico della Casa circondariale di Brissogne, chiedendo contestualmente l’attivazione della procedura preventiva di raffreddamento e conciliazione delle controversie, secondo quanto previsto dal quadro normativo vigente. «L’obiettivo è ottenere un confronto formale e risposte concrete sulle problematiche sollevate, – precisa l’organizzazione sindacale – a partire dal rafforzamento dell’organico, dalla corretta programmazione dei turni, dalla disponibilità di materiali e farmaci, dalla garanzia delle condizioni di sicurezza e dal riconoscimento delle prestazioni straordinarie effettuate».