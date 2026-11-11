Continua la gara di solidarietà a sostegno di Gianfranco Cimberio

AOSTA (zgn) Prosegue con successo la raccolta di fondi sulla piattaforma online GoFundMe intitolata “Aiutiamo Gianfranco Cimberio a ricominciare” a favore dell’ex campione di motocross valdostano 73enne. La sera di ieri, venerdì 6 novembre, a fronte di un obiettivo di 11mila euro ne erano stati raccolti oltre 9.600. L’iniziativa è stata lanciata in seguito a un grave incidente che lo ha coinvolto sulle alture di Quart, a causa del quale è tetraplegico. Gianfranco Cimberio, figura iconica degli sport a 2 ruote in Valle d’Aosta – noto per i suoi successi passati nel motocross, nell’enduro e nelle motoslitte -, ha avviato la raccolta fondi finalizzata a sostenere le ingenti spese mediche, la riabilitazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche per poter ripartire. Infatti 2 anni fa, quella che sembrava una banale uscita in mountain bike si è trasformata in un evento che ha cambiato profondamente la sua vita. Sono seguiti 22 mesi di ospedale e riabilitazione: dal nosocomio di Aosta all’Istituto di riabilitazione Montecatone di Imola, fino al centro di Variney a Gignod. Ora è finalmente tornato a casa. Ha però bisogno di attrezzi adeguati per la riabilitazione, mentre le strade dissestate e i marciapiedi poco curati rendono ogni spostamento in carrozzina un vero percorso a ostacoli. A tutto questo si aggiungono le spese per i farmaci e quelle necessarie per adattare la casa alle sue nuove esigenze con la creazione di un ascensore e un bagno accessibile. Inoltre, tutte le settimane ha bisogno di 4 sedute a pagamento per non compromettere ulteriormente la parte inferiore del corpo.