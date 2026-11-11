Controlli ad Aosta, 240 persone identificate dai militari dell’Arma

AOSTA (zgn) Nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, i carabinieri hanno identificato 240 persone e controllato 80 veicoli ad Aosta. Sono 4 le persone denunciate e altrettante le patenti ritirate, 30 i militari che hanno svolto i controlli, soprattutto nelle zone della movida. Gli accertamenti hanno permesso di denunciare 4 persone per violazioni al codice della strada, documenti falsi e inosservanza dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.