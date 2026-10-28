Il concerto “Il salotto dell’800: classicismi ed echi romantici”

AOSTA (zgn) Domani, domenica 25 ottobre, alle 11, quarto concerto della stagione autunnale della XXXVII edizione dei Concerti Aperitivo con con “Il salotto dell’800: classicismi ed echi romantici”, Emiliano Castiglioni e Mariangela Marcone al pianoforte a quattro mani. La rassegna è organizzata dall’associazione Il Cantiere della Musica, con il contributo di Regione e Fondazione Crt. Il programma ricrea l’atmosfera dei salotti musicali ottocenteschi, quando il pianoforte a quattro mani era il principale strumento con cui il grande repertorio sacro, sinfonico e operistico entrava nelle case borghesi.

Biglietti singoli a 8 euro, acquistabili solo in loco. Prenotazioni su www.cantieredellamusica.it o scrivendo a info@cantieredellamusica.it.