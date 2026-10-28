Ultimo fine settimana per la rassegna dedicata a Marc Chagall

AOSTA (zgn) La mostra “Marc Chagall. Tra poesia e spiritualità”, organizzata in collaborazione con il Museo Nazionale Marc Chagall di Nizza e allestita nel Museo Archeologico Regionale in piazza Roncas, ad Aosta, inaugurata venerdì 19 giugno scorso, resterà aperta fino a domani, domenica 25 ottobre, dalle 9 alle 19. L’assessore regionale all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavevaz dichiara: «I dati sull’affluenza, pari a oltre 16.500 presenze, confermano che la strada intrapresa è quella giusta: investire in cultura di alta qualità non solo arricchisce la nostra comunità, ma rende la nostra città un polo di attrazione di rilievo internazionale. Accogliere visitatori arrivati da fuori territorio e registrare il tutto esaurito per le visite guidate e le attività didattiche è la prova che questa esposizione ha saputo incuriosire un pubblico vasto e trasversale. Questo successo è il giusto riconoscimento al grandissimo lavoro scientifico, organizzativo e promozionale che è stato fatto dietro le quinte». In mostra sono presenti 120 opere tra dipinti, sculture, gouache, disegni, litografie, libri e ceramiche realizzati dal 1922 al 1980 provenienti dal Musée National Marc Chagall, alcune mai esposte in Italia, che consentono di analizzare il percorso di Marc Chagall attraverso una rinnovata lettura del suo rapporto con il sacro spesso problematico e fortemente attuale anche nel contesto di oggi. Marc Chagall è stato affascinato dalla Bibbia sin dalla giovane età e ha iniziato a studiarla con dedizione dagli anni Trenta. La rassegna presenta testimonianze di grande significato e di forte impatto emozionale, come accade per dipinti quali il bozzetto per Il Cantico dei Cantici III del 1957, Il Profeta Isaia del 1968 e La Torre di Davide – realizzato tra il 1968 e il 1971 -, che vengono esposti accanto a lavori storici degli anni Trenta come La circoncisione di Abramo o Giuseppe riconosciuto dai fratelli.