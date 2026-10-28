AOSTA (zgn) Aosta aderisce a “80 voglia di libri”, festa delle librerie italiane per gli 80 anni di Ali – Associazione librai italiani. L’iniziativa è della libreria À la Page, che oggi, sabato 24 ottobre, organizza una giornata con autori valdostani. Alle 11 Ronny Borbey propone “Louis e fidèle. L’ombra di Brissogne, il sole di Caltanissetta”, alle 12 Alberto Tamietto parla di “Courmayeur siamo noi?”, alle 15 Mauro Caniggia racconta i suoi libri, alle 16 Gianluca Strata introduce “Courmayeur: sviluppo o imperialismo turistico”, alle 17 Alex Borinato e Jean Dondeynaz espongono “Il cerimoniale per lo sport”, alle 18 Carlo Alessandro Rossi presenta “Perrony. Mort et via d’un garda-tsasse royal”. Gli incontri si svolgono in libreria, senza prenotazione.
AOSTA, GLI INCONTRI PER “80 VOGLIA DI LIBRI”
Redazione · Pubblicato il
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