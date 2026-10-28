“Ceci n’est pas une exposition”: Il Forte di Bard celebra il genio di Franco Moschino

AOSTA (zgn) Al Forte di Bard da sabato prossimo 31 ottobre a lunedì 29 marzo 2027 arriva la mostra dedicata all’enfant prodige della moda, Franco Moschino. L’esposizione, realizzata dal Forte di Bard in collaborazione con CZ Fotografia e con il patrocinio e il sostegno di ADCI – Art Directors Club Italiano, è a cura di Pier Paolo Pitacco, in collaborazione con Catia Zucchetti e con il contributo critico di Giuseppe Mastromatteo, presenta nelle sale delle Cantine un percorso inedito che celebra il genio visionario, ironico e profondamente rivoluzionario di Moschino. Il percorso espositivo raccoglie oltre 200 fotografie, alcuni dei vestiti più iconici e preziosi materiali d’archivio che ripercorrono la carriera di uno dei più straordinari innovatori del fashion system mondiale, un artista che ha fatto della provocazione, del gioco e del rifiuto dei dogmi accademici la propria inconfondibile firma. Franco Moschino è ricordato infatti non solo come un grande stilista, ma come un artista a tutto tondo che ha usato la moda per commentare la società, spingendo i confini della creatività e lasciando un segno indelebile nella storia del costume. Il percorso espositivo si sviluppa nelle 6 sale tematiche, ritmate da installazioni luminose al neon. In un flusso continuo tra arte e moda, gli scatti storici di Stefano Babic, Sergio Caminata e Stefano Pandini dialogano con la spettacolarità delle leggendarie vetrine della maison, le provocatorie campagne pubblicitarie e una selezione mirata di abiti vintage originali.

L’inaugurazione si terrà venerdì 30 ottobre alle 18.