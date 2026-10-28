29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Cultura e spettacolo

“La Leunna”, all’Hôtel des Etats le fotografie di Enzo Massa Micon

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: La sera di ieri, venerdì 23, è stata inaugurata la mostra “La Leunna” nell’Hôtel des Etats di Aosta con da sinistra la dirigente regionale Daria Jorioz, il fotografo Enzo Massa Micon con il figlio Lorenzo, l’assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavevaz e la soprintendente Laura Montani
La sera di ieri, venerdì 23, è stata inaugurata la mostra “La Leunna” nell’Hôtel des Etats di Aosta con da sinistra la dirigente regionale Daria Jorioz, il fotografo Enzo Massa Micon con il figlio Lorenzo, l’assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavevaz e la soprintendente Laura Montani
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AOSTA (zgn) La sera di ieri, venerdì 23 ottobre, nella sede espositiva dell’Hôtel des Etats di Aosta, è stata inaugurata la mostra fotografica “La Leunna” di Enzo Massa Micon, a cura di Daria Jorioz, dedicata alla Luna. Fotografo di montagna e fotografo di paesaggio, Enzo Massa Micon, residente a Saint-Pierre, è un indagatore attento delle molteplici possibilità espressive del linguaggio fotografico. L’idea della mostra nasce dalla pubblicazione, a gennaio 2024, sul sito Apod della Nasa come Astronomy Picture of the Day di una sua immagine in bianco e nero nella quale la Luna si staglia in una limpida e perfetta composizione simmetrica con la Grivola, ripresa da Saint-Pierre. La mostra si compone di 20 immagini inedite a colori e nelle schede che accompagnano le didascalie si può vedere la schermata dell’applicazione utilizzata per la programmazione del momento dello scatto, con le coordinate del punto di ripresa e tutti i nomi e le quote delle cime presenti nella fotografia insieme alla Luna. La mostra è aperta da oggi, sabato 24 ottobre, a domenica 14 marzo dal martedì alla domenica, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

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