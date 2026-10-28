AOSTA (zgn) La sera di ieri, venerdì 23 ottobre, nella sede espositiva dell’Hôtel des Etats di Aosta, è stata inaugurata la mostra fotografica “La Leunna” di Enzo Massa Micon, a cura di Daria Jorioz, dedicata alla Luna. Fotografo di montagna e fotografo di paesaggio, Enzo Massa Micon, residente a Saint-Pierre, è un indagatore attento delle molteplici possibilità espressive del linguaggio fotografico. L’idea della mostra nasce dalla pubblicazione, a gennaio 2024, sul sito Apod della Nasa come Astronomy Picture of the Day di una sua immagine in bianco e nero nella quale la Luna si staglia in una limpida e perfetta composizione simmetrica con la Grivola, ripresa da Saint-Pierre. La mostra si compone di 20 immagini inedite a colori e nelle schede che accompagnano le didascalie si può vedere la schermata dell’applicazione utilizzata per la programmazione del momento dello scatto, con le coordinate del punto di ripresa e tutti i nomi e le quote delle cime presenti nella fotografia insieme alla Luna. La mostra è aperta da oggi, sabato 24 ottobre, a domenica 14 marzo dal martedì alla domenica, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
“La Leunna”, all’Hôtel des Etats le fotografie di Enzo Massa Micon
Redazione · Pubblicato il
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