Le court-métrage de fiction documentaire “Parléaz” sera projeté demain, dimanche 25

AOSTE (ces) L’Union de la Presse Francophone – Section de la Vallée d’Aoste avec le soutien de la Film Commission Vallée d’Aoste, la Fondation Chanoux et l’Alliance Française de la Vallée d’Aoste communiquent que le court-métrage de fiction documentaire «Parléaz» d’une durée de 13 minutes et réalisé par 6 jeunes valdôtains (Mattia Lavevaz, Alessia Menegolo, Nicoleta Bulgac, Mattia Sciulli, Sofia Mendonça et Antony Lucia) en formation sous la coordination de Joseph Péaquin sera projeté en la présence des auteurs demain, dimanche 25 octobre, à 15h, à l’Espace Plus d’Aoste au sein du Festival du Film Frontdoc. Le cours de formation était ouvert à tous les résidents en Vallée d’Aoste d’âge compris entre 18 et 29 ans et avait pour objectif de fournir des éléments théoriques et pratiques à la réalisation audiovisuelle afin de permettre aux jeunes en formation de pouvoir par la suite accéder au marché du travail de la communication multimédia en général.

Le court-métrage raconte la vie de Maurice contraint durant le régime fasciste de quitter son village de Parléaz pour émigrer à Lyon. Son histoire revit à travers le souvenir de sa petite-fille – qui réside toujours en France – et le lien, jamais rompu, avec ses racines. C’est aussi l’histoire d’un petit village de haute montagne, presque abandonné, qui connait une renaissance grâce à la détermination de ceux qui sont restés et à l’arrivée de nouvelles générations. Un récit local qui devient universel sur les villages de montagne à travers le monde.