“Lanterna di Halloween”, alla Cartolibreria Briviodue l’atelier con Federica Mossetti

AOSTA (zgn) Sabato prossimo, 31 ottobre, alla Cartolibreria Briviodue, in corso Lancieri d’Aosta, nel capoluogo regionale, si terrà l’atelier “Lanterna di Halloween” con Federica Mossetti, per bambini a partire dai 7 anni e adulti. L’appuntamento è dalle 10.45 alle 12.15. Il costo è di 15 euro con materiale incluso. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 333 2649 286, anche su Whatsapp.