Rassegna Cave à Lire: Sara Lucianaz presenta “Il cuore della montagna”

AOSTA (zgn) Mercoledì prossimo, 28 ottobre, alle 18, La Cave di Aosta, in via De Tillier, ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna letteraria Cave à Lire, promossa da La Cave Valdôtaine in collaborazione con la libreria Briviodue. Protagonista dell’incontro sarà Sara Lucianaz, autrice del libro “Il cuore della montagna. Storie di cristalli e Cristalliers della Valle d’Aosta”, pubblicato da Edizioni Pedrini. Un viaggio alla scoperta del mondo dei cristalli e dei cristalliers, tra storie, passioni e tradizioni che raccontano il legame profondo tra l’uomo e la montagna valdostana. A presentare l’incontro sarà la giornalista Genny Perron, mentre a moderare il dialogo con l’autrice sarà Davide Bolognini, geologo e presidente del Parco naturale Mont Avic.