AOSTA (zgn) Mercoledì prossimo, 28 ottobre, alle 18, La Cave di Aosta, in via De Tillier, ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna letteraria Cave à Lire, promossa da La Cave Valdôtaine in collaborazione con la libreria Briviodue. Protagonista dell’incontro sarà Sara Lucianaz, autrice del libro “Il cuore della montagna. Storie di cristalli e Cristalliers della Valle d’Aosta”, pubblicato da Edizioni Pedrini. Un viaggio alla scoperta del mondo dei cristalli e dei cristalliers, tra storie, passioni e tradizioni che raccontano il legame profondo tra l’uomo e la montagna valdostana. A presentare l’incontro sarà la giornalista Genny Perron, mentre a moderare il dialogo con l’autrice sarà Davide Bolognini, geologo e presidente del Parco naturale Mont Avic.
Rassegna Cave à Lire: Sara Lucianaz presenta “Il cuore della montagna”
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Cultura e spettacolo
“La Leunna”, all’Hôtel des Etats le fotografie di Enzo Massa Micon
Cultura e spettacolo
Le court-métrage de fiction documentaire “Parléaz” sera projeté demain, dimanche 25
AOSTE (ces) L’Union de la Presse Francophone – Section de la Vallée d’Aoste avec le soutien de la Film Commission Vallée d’Aoste, la Fondation Chanoux et l’Alliance Française de la…
Cultura e spettacolo
Il concerto “Il salotto dell’800: classicismi ed echi romantici”
AOSTA (zgn) Domani, domenica 25 ottobre, alle 11, quarto concerto della stagione autunnale della XXXVII edizione dei Concerti Aperitivo con con “Il salotto dell’800: classicismi ed echi romantici”, Emiliano Castiglioni…
Cultura e spettacolo
Premio Arte Contemporanea Valle d’Aosta: sei artisti presentano i loro progetti
BARD (zgn) Sabato 7 novembre 2026, a partire dalle 16, il Forte di Bard ospiterà la presentazione pubblica dei progetti elaborati dagli artisti selezionati per il Premio Arte Contemporanea Valle…