AOSTA (zgn) Da giovedì prossimo, 29 ottobre, i visitatori del MegaMuseo in corso Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta saranno accompagnati alla scoperta dell’area archeologica presente all’interno del sito grazie alla proiezione del nuovo video immersivo dal titolo “La Forma e il Gesto”. Il video mette al centro la figura umana raccontandola attraverso il movimento. Da venerdì 30 ottobre, inoltre, la Sala delle Stele del MegaMuseo ospiterà l’installazione intitolata Primitive, realizzata dal collettivo di artisti e designer Studio Nucleo, con l’obiettivo di mettere in dialogo archeologia, design e contemporaneità. Le opere di Studio Nucleo, forme sospese tra natura e tecnologia, si affiancano alle antiche stele, creando un vero e proprio cortocircuito temporale dove passato e presente si fondono.
Al MegaMuseo di Aosta archeologia, video arte e design contemporaneo
Redazione · Pubblicato il
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