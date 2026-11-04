Lo Charaban fait son retour: la 56e édition à l’affiche du Théâtre Giacosa

AOSTE (ces) La 56e édition de la revue de théâtre populaire Lo Charaban se déroulera du mardi 24 au dimanche 29 novembre, comme toujours sur la scène du Théâtre Giacosa d’Aoste. Les représentations auront lieu à 21h du mardi au samedi, tandis que la séance du dimanche 29 novembre est prévue à 15h.

L’édition 2026, présentée lundi dernier, 26 octobre, au siège de la compagnie rue Chabloz à Aoste, proposera une nouvelle fois trois pièces inédites, présentées pour la première fois sur scène. La première partie de chaque soirée sera consacrée à Lo Tsatë d’Andrea Cavagnet, la deuxième partie mettra à l’affiche Tëta verda de Eleonora Rasetto et La Plasteucca de Paola Vuyet. Les acteurs qui joueront sont Wanner Orsi, Fabrizio Jacquin, Elisa Pieiller, Michel Celesia, Manuel Baravex, Elena Martinetto, Alice Gemelli, Pierre André Avoyer, Andrea Cavagnet, Rosanna Danna, Joel Albaney, Valerie Marguerettaz, Elodie Charles et Christian Brunod. La musique sera assurée par l’orchestre Les Joueurs du Charaban, dirigé par Aldo Abena et Mauro Berthod, et les intermèdes seront animés par Le Trèi Frustapot et Le Dzovenno de la Coumba.

«La machine organisationnelle est en marche depuis le printemps dernier, mais c’est précisément en cette période qu’elle tourne à plein régime, avec des répétitions d’acteurs de plus en plus intenses et un travail technique toujours plus exigeant. – déclare Michel Celesia, directeur de la compagnie – Je tiens avant tout à remercier toutes celles et tous ceux qui rendent cette aventure possible, en premier lieu l’ensemble des bénévoles: acteurs, tramanoublo, techniciens, musiciens et maquilleuses. Je remercie également tous ceux qui soutiennent Lo Charaban, des pouvoirs publics aux sponsors, notamment la Bcc Valdostana et Cva».

Pour l’assesseur à l’Education, Culture et Politiques identitaires Erik Lavevaz « Lo Charaban a su traverser les époques tout en restant fidèle à lui-même, en continuant à rassembler un public qui lui demeure fidèle. Chaque année, ce rendez-vous n’est pas seulement un événement théâtral, mais aussi une occasion de faire communauté: un moment où les spectateurs se retrouvent pour apprécier le fruit du travail des nombreuses personnes qui contribuent à donner vie aux pièces».

Les billets, au prix de 15 euros, seront en vente au guichet du Théâtre Giacosa à partir du mardi 10 novembre, jusqu’à épuisement des places, aux horaires suivants: de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. L’achat sera limité à 20 billets par personne.