4 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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Cultura e spettacolo

Nella Galleria civica di St-Vincent

“Il silenzio del bosco” mostra personale di Pasqualino Fracasso

Redazione Pubblicato il

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Pasqualino Fracasso
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SAINT-VINCENT (zgn) Nella Galleria civica di Saint-Vincent, in via Chanoux, viene inaugurata oggi, sabato 31 ottobre, alle 17, e resterà aperta fino a domenica prossima, 8 novembre, la mostra dell’acquerellista di Châtillon Pasqualino Fracasso intitolata “Il Silenzio del bosco”. L’esposizione – visitabile tutti i giorni dalle 15.30 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, è una raccolta dei suoi lavori sui boschi con approcci e visioni molto eclettiche su diversi formati.

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