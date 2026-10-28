Al TTG di Rimini RDITALY con ReceptionXpress, un servizio di concierge digitale realizzato insieme all’aostana Negrinelli

AOSTA (fci) C’era anche un pezzo di Valle d’Aosta tecnologica al TTG Travel Experience di Rimini, la principale fiera italiana del turismo, che si è svolta da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre scorsi al Quartiere Fieristico. Ospite dello stand della Regione, RDITALY startup aostana che sviluppa la piattaforma GuideXpress ha presentato agli operatori del settore 2 novità: la nuova versione del proprio progetto e ReceptionXpress, un servizio di concierge digitale realizzato insieme a Negrinelli.

GuideXpress è un’app gratuita che accompagna i turisti alla scoperta delle città con un’audioguida geolocalizzata e multilingue, oggi attiva in oltre 22 città italiane ed europee. A Rimini la piattaforma si è presentata aggiornata e ampliata, ma la vera protagonista della trasferta è stata la nuova proposta pensata per l’ospitalità.

ReceptionXpress è un concierge digitale disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il servizio si basa su un totem touchscreen installato nella hall della struttura: l’ospite consulta gli orari di check-in e check-out, le credenziali wi-fi, il meteo e i punti di interesse della zona, e prenota direttamente servizi come spa, massaggi, ristorante, esperienze e trasferimenti. Inquadrando un QR code, può continuare a usare il concierge dal proprio smartphone, quando e dove vuole. Nel pacchetto è inclusa anche l’audioguida GuideXpress della destinazione.

Il servizio si rivolge a hotel, residence e B&B che hanno bisogno di una reception sempre attiva, anche nelle ore in cui il banco non è presidiato. Per le strutture significa meno domande ripetitive allo staff, code più brevi e più tempo da dedicare all’accoglienza. Ma soprattutto significa vendere: i servizi interni e le esperienze sul territorio restano in vetrina giorno e notte e diventano prenotabili in qualsiasi momento, trasformando il totem in un nuovo canale di vendita. Il gestore dispone inoltre di statistiche aggregate sugli interessi e sulle prenotazioni degli ospiti.

ReceptionXpress è il frutto di un lavoro in sinergia tra le 2 aziende, che hanno sviluppato insieme il progetto unendo le rispettive competenze: quelle di RDITALY nello sviluppo software, alla base della piattaforma GuideXpress e del sistema che gestisce i totem, e l’esperienza dell’aostana Negrinelli nella tecnologia dei monitor di ultima generazione. Il servizio è proposto con la formula del noleggio operativo, senza anticipo e con copertura kasko e furto inclusa, a cui si aggiungono gli aggiornamenti software e l’assistenza.

L’iniziativa unisce storie d’impresa diverse e complementari. Negrinelli è attiva ad Aosta dal 1966: da 60 anni progetta, noleggia e installa soluzioni audio, video e di telefonia per aziende, hotel e privati, ed è partner ufficiale di Adava, l’associazione degli albergatori e delle imprese turistiche valdostane. RDITALY è una startup nata per portare il digitale al servizio dei territori. Da una parte la conoscenza diretta delle strutture ricettive e un’assistenza radicata, dall’altra lo sviluppo software e la capacità di innovare.

Il risultato è un prodotto nato in Valle d’Aosta e pensato per l’ospitalità di tutta Italia.

Informazioni sul servizio sono disponibili sul sito www.receptionxpress.com.