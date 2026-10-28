29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Al TTG di Rimini RDITALY con ReceptionXpress, un servizio di concierge digitale realizzato insieme all’aostana Negrinelli

Redazione Pubblicato il

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Lo staff allo stand al salone TTG di Rimini con da sinistra Emilio Brogna, Coralie Pellissier, Valerio Falcicchio e Erik Rosazza Prin
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AOSTA (fci) C’era anche un pezzo di Valle d’Aosta tecnologica al TTG Travel Experience di Rimini, la principale fiera italiana del turismo, che si è svolta da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre scorsi al Quartiere Fieristico. Ospite dello stand della Regione, RDITALY startup aostana che sviluppa la piattaforma GuideXpress ha presentato agli operatori del settore 2 novità: la nuova versione del proprio progetto e ReceptionXpress, un servizio di concierge digitale realizzato insieme a Negrinelli.

GuideXpress è un’app gratuita che accompagna i turisti alla scoperta delle città con un’audioguida geolocalizzata e multilingue, oggi attiva in oltre 22 città italiane ed europee. A Rimini la piattaforma si è presentata aggiornata e ampliata, ma la vera protagonista della trasferta è stata la nuova proposta pensata per l’ospitalità.

ReceptionXpress è un concierge digitale disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il servizio si basa su un totem touchscreen installato nella hall della struttura: l’ospite consulta gli orari di check-in e check-out, le credenziali wi-fi, il meteo e i punti di interesse della zona, e prenota direttamente servizi come spa, massaggi, ristorante, esperienze e trasferimenti. Inquadrando un QR code, può continuare a usare il concierge dal proprio smartphone, quando e dove vuole. Nel pacchetto è inclusa anche l’audioguida GuideXpress della destinazione.

Il servizio si rivolge a hotel, residence e B&B che hanno bisogno di una reception sempre attiva, anche nelle ore in cui il banco non è presidiato. Per le strutture significa meno domande ripetitive allo staff, code più brevi e più tempo da dedicare all’accoglienza. Ma soprattutto significa vendere: i servizi interni e le esperienze sul territorio restano in vetrina giorno e notte e diventano prenotabili in qualsiasi momento, trasformando il totem in un nuovo canale di vendita. Il gestore dispone inoltre di statistiche aggregate sugli interessi e sulle prenotazioni degli ospiti.

ReceptionXpress è il frutto di un lavoro in sinergia tra le 2 aziende, che hanno sviluppato insieme il progetto unendo le rispettive competenze: quelle di RDITALY nello sviluppo software, alla base della piattaforma GuideXpress e del sistema che gestisce i totem, e l’esperienza dell’aostana Negrinelli nella tecnologia dei monitor di ultima generazione. Il servizio è proposto con la formula del noleggio operativo, senza anticipo e con copertura kasko e furto inclusa, a cui si aggiungono gli aggiornamenti software e l’assistenza.

L’iniziativa unisce storie d’impresa diverse e complementari. Negrinelli è attiva ad Aosta dal 1966: da 60 anni progetta, noleggia e installa soluzioni audio, video e di telefonia per aziende, hotel e privati, ed è partner ufficiale di Adava, l’associazione degli albergatori e delle imprese turistiche valdostane. RDITALY è una startup nata per portare il digitale al servizio dei territori. Da una parte la conoscenza diretta delle strutture ricettive e un’assistenza radicata, dall’altra lo sviluppo software e la capacità di innovare.

Il risultato è un prodotto nato in Valle d’Aosta e pensato per l’ospitalità di tutta Italia.

Informazioni sul servizio sono disponibili sul sito www.receptionxpress.com.

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