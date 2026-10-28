Dossier Statistico Immigrazione, martedì 27 la presentazione ad Aosta

AOSTA (fci) Pubblicato anche questo anno il Dossier Statistico Immigrazione 2026 a cura del centro di studi e ricerca IDOS, Confronti, l’Istituto di Studi Politici San Pio V, e il Fondo Otto per mille della Chiesa Valdese – Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi. In Valle d’Aosta la presentazione, in concomitanza con gli altri capoluoghi regionali, si terra martedì 27 ottobre alle 10.30 nella Sala Congressi Bcc Valdostana in via Giuseppe Garibaldi ad Aosta. Nell’incontro sono previsti gli interventi di William Bonapace referente regionale IDOS; Marco Gheller assessore alle Politiche sociali, ai Presidi di comunità e alla Coesione del Comune di Aosta; Tiziana Gagliardi EnAIP Valle d’Aosta, progetto Habita Aosta. A introdurre la presentazione saranno Miguelina Baldera Santana presidente di Uniendo Raices e Milena Martinat pastora della Chiesa Valdese di Aosta.

Modera l’incontro Arnela Pepelar referente area Migrazioni L’Esprit à L’Envers.

Quest’edizione è la numero 36 è realizzata grazie all’apporto degli esperti che costituiscono la rete territoriale di IDOS. Ogni capitolo regionale è corredato da una tavola di sintesi, una pagina infografica e una mappa dei progetti del sistema di accoglienza attivi sul territorio.

Ogni anno il Dossier Statistico Immigrazione fornisce un panorama aggiornato e puntuale sull’Immigrazione in Italia con l’obiettivo di contribuire alla decostruzione delle molte false rappresentazioni e percezioni distorte del fenomeno migratorio.

In occasione dell’incontro, ai partecipanti verrà distribuita una copia del volume, fino ad esaurimento scorte. Durante l’evento sarà possibile effettuare gratuitamente il download del rapporto dal sito www.dossierimmigrazione.it, dove resterà sempre disponibile la scheda sintesi.