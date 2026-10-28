Contributi per l’efficientamento energetico delle imprese, prorogati i termini

AOSTA (fci) La Regione ha disposto la proroga a giovedì 31 dicembre del termine per la presentazione delle domande relative all’ “Avviso per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico delle imprese”, finanziato nell’ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027.

L’iniziativa è rivolta alle imprese industriali e artigiane operanti nei settori individuati dall’Avviso e sostiene interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti, attraverso azioni di efficientamento degli edifici e dei processi produttivi.

Sono ammissibili, tra gli altri: interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici; di efficientamento degli impianti tecnologici e delle linee produttive; installazione di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi; impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo.

Il contributo è destinato a progetti con una spesa ammissibile compresa tra 150mila e 2 milioni di euro (IVA esclusa) con percentuali variabili a seconda del regime di aiuto, della dimensione dell’impresa e del tipo di intervento.

Le domande possono essere presentate tramite la piattaforma SISPREG fino a giovedì 31 dicembre, salvo esaurimento delle risorse disponibili. Per maggiori dettagli, consultare la pagina dedicata del sito regionale.

Contatti: Sportello Info Energia Chez Nous (numero verde 800.60.41.10, e-mail infoenergia@regione.vda.it).