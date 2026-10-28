Luigi Concio e Alessandro Rossi al Quirinale per la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro

AOSTA (fci) Giovedì scorso, 22 ottobre, al Palazzo del Quirinale, si è tenuta la cerimonia per la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro.

Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e del Presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro Andrea Peressutti, sono stati insigniti 20 nuovi Maestri del Lavoro provenienti dalle diverse regioni italiane.

Per la Valle d’Aosta hanno partecipato i neo Maestri del Lavoro Luigi Concio e Alessandro Rossi, la delegazione valdostana era guidata da Ezio Togniettaz Console Regionale dei Maestri del Lavoro.

Luigi Concio è nato a Petilia Policastro in provincia di Catanzaro l’8 ottobre 1970, Dopo il conseguimento del Diploma di Tecnico industrie elettromeccaniche ed elettroniche presso l’Istituto Professionale Regionale per l’Industria e l’Artigianato di Aosta, ha svolto attività autonoma di tecnico riparatore e successivamente ha insegnato come assistente di laboratorio all’Istituto Professionale Regionale di Verrès. Nel 1989 è stato assunto presso la Deantoni & Salussolia con contratto di formazione-lavoro e dal 1991 ha iniziato il suo percorso lavorativo alla Iseco di Saint-Marcel partendo dalla qualifica di operaio di primo livello dove ha operato senza soluzione di continuità, conseguendo il ruolo di Direttore operativo e Direttore tecnico con la qualifica di quadro, dove coordina circa 30 operai.

Alessandro Rossi è nato a Orbetello in provincia di Grosseto il 9 settembre 1962. Ha iniziato, giovanissimo, la sua attività professionale nel 1978 lavorando come operaio alla Trinver interrompendo il percorso lavorativo per adempiere nel biennio 1981-1982 al servizio militare nell’Arma dei Carabinieri.

Assolti gli obblighi militari, ha ripreso a svolgere le proprie mansioni alla Trinver. A partire dal 1988, ha intrapreso un nuovo percorso professionale alla Banca Popolare di Novara come addetto di filiale e ha prestato servizio ininterrottamente per oltre 30 anni, fino alla pensione, raggiungendo il grado di quadro direttivo. Nel corso del 2015, per 9 mesi, ha ricoperto il ruolo di Direttore di filiale, occupandosi del coordinamento dei dipendenti degli uffici di Verrès. Parallelamente all’attività lavorativa, ha ripreso il proprio percorso di studi conseguendo prima il diploma di maturità e successivamente nel 2019 la Laurea triennale in Sociologia all’Università di Milano.

E’ stato componente del Gruppo Volontari del Soccorso di Verrès, del Direttivo Gruppo sportivo Verrès e del Comitato di Revisione della Fondazione Courmayeur Mont Blanc.

Ha ricoperto dal 2000 al 2025 diversi incarichi politici e amministrativi presso il Comune di Verrès: consigliere comunale e, successivamente, Assessore al Commercio, Industria e Artigianato, nonché Assessore al Turismo, Sport, Commercio e Artigianato; dal 2015 al 2025 è stato Vice Sindaco con delega al Bilancio, Turismo e Innovazioni Tecnologiche.

Avevano ricevuto la Stella al Merito del lavoro nella cerimonia ad Aosta anche Flora Dalla Zanna, pure lei dipendente Iseco, e Sara Maria Porta dirigente Inva.