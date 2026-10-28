Uil VdA, sindacato commissariato. Erika Iamonte lascia il vertice

AOSTA (fci) Dopo essere stata confermata nel giugno scorso alla guida della Uil Valle d’Aosta, Erika Iamonte (foto) lascia la segreteria regionale. Le dimissioni della segretaria generale, concordate con gli organismi nazionali, hanno portato al commissariamento della segreteria regionale.

La guida della Uil Valle d’Aosta è stata affidata alla segretaria del Piemonte Chiara Maffè, che martedì scorso, 20 ottobre, è stata in Valle d’Aosta per affiancare il segretario dei metalmeccanici Gabriele Belmonte nell’incontro fra la Giunta regionale e i sindacati sulla vicenda Cogne Acciai Speciali.

Erika Iamonte rimarrà alla guida della segreteria regionale della Uil Scuola.