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A Oyace una bella festa con quaranta persone per San Michele Arcangelo

Redazione Pubblicato il

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Domenica scorsa, 27 settembre, Oyace ha festeggiato il suo patrono San Michele Arcangelo. Una quarantina i presenti, tra cui un gruppo che arrivava dal Canavese e dalle Valli di Lanzo. Dopo la Messa celebrata da don Ivano Reboulaz il pranzo è stato servito nel Ristorante La Tour.

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