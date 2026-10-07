Domenica scorsa, 27 settembre, Oyace ha festeggiato il suo patrono San Michele Arcangelo. Una quarantina i presenti, tra cui un gruppo che arrivava dal Canavese e dalle Valli di Lanzo. Dopo la Messa celebrata da don Ivano Reboulaz il pranzo è stato servito nel Ristorante La Tour.
A Oyace una bella festa con quaranta persone per San Michele Arcangelo
Redazione · Pubblicato il
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