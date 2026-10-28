SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (zgn) Domenica scorsa, 18 ottobre, è stata celebrata a Saint-Rhémy-en-Bosses la tradizionale Fête des Jeunes d’Antan, la festa dedicata agli anziani del paese organizzata dalla Biblioteca in collaborazione con l’Amministrazione comunale. E’ stata una giornata all’insegna della convivialità, della musica e della condivisione. Dopo la Santa Messa nella Chiesa di Saint-Léonard, officiata da don Claude Duvernay, il pranzo è stato servito nel Ristorante Arp du Jeu a Crévacol a cui è seguito il pomeriggio danzante. Il pranzo e l’animazione sono stati offerti dall’Amministrazione comunale alle persone di età superiore ai 65 anni residenti a Saint-Rhémy-en-Bosses. In tutto, tra “jeunes d’antan” e accompagnatori, i partecipanti sono stati 85. «È sempre una bellissima giornata – commenta la presidente della Commissione Biblioteca Sonia Buthod – dove si ha l’occasione di trascorrere del tempo insieme, tra anziani e meno anziani, di chiacchierare in compagnia e di “tenersi allenati” con il ballo».
A Saint-Rhémy-en-Bosses la tradizionale Fête des Jeunes d’Antan
Redazione · Pubblicato il
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