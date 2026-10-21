Ripartono gli incontri del gruppo di lettura nell’ex Latteria di Variney

GIGNOD (zgn) Da lunedì 27 ottobre, alle 18, riparte il gruppo di lettura a Gignod. A organizzare l’iniziativa è l’associazione Adb in collaborazione con la Biblioteca intercomunale Allein-Gignod. Gli incontri si terranno nell’ex Latteria di Variney un martedì al mese. Per ulteriori informazioni gli interessati possono inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica adbgignod@gmail.com. Adb di Gignod è un’associazione nata dal desiderio di creare luoghi di incontro per la comunità, valorizzare le ricchezze del territorio e promuovere la cultura in tutte le sue varie manifestazioni.