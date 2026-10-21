A Doues si inaugura la palestra di roccia e si premiano i vincitori del Concorso di Chiodatura: appuntamenti oggi, sabato 17 ottobre

DOUES (qdn) Si tiene oggi, sabato 17 ottobre, l’inaugurazione ufficiale della parete di arrampicata di Prabas, nell’ambito di una giornata organizzata dal Comune in collaborazione con Arrampicata in Valle d’Aosta, che prevede a Doues anche la premiazione del Concorso Chiodatura 2026 e diversi momenti di incontro e approfondimento dedicati all’arrampicata. La giornata si apre alle 9.30 alla parete di Prabas, con la Messa, l’inaugurazione e un rinfresco. Dalle 10.30 alle 13 la parete è protagonista di un momento di arrampicata rivolto agli alunni delle scuole di Doues e ai privati.

Il programma prosegue nel pomeriggio: alle 15.30, nella sala polivalente, all’ex Latteria di Doues è prevista la riunione dei chiodatori dedicata a materiali e metodi con a seguire la premiazione ufficiale del Concorso Chiodatura 2026; alle 17 si svolge la tavola rotonda “Tra roccia e plastica”. Un’apericena e musica concludono l’appuntamento.

La palestra di roccia Berrio de la Croix, da qualche tempo aperta a Prabas di Doues, non richiede particolari abilità nell’arrampicata ma solo una grande passione per questa disciplina e tanta voglia di divertirsi. Infatti il suo scopo principale è proprio quello ludico-sportivo, riducendo al massimo anche per i principianti il rischio di farsi male, dato che è stata pensata e attrezzata basandosi sul concetto di massima sicurezza, con protezioni a distanza ravvicinata. A progettarla – e a realizzarla in gran parte – è stato Angelo Baroni, originario di Milano, innamorato della montagna e della Valle d’Aosta. A coadiuvarlo sono stati Marco Bernardin e Sergio Petey, entrambi guide alpine. Complessivamente, la palestra di roccia offre 3 settori con percorsi che hanno difficoltà che variano da 5A a 7A.